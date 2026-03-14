Overlevenden Lawine Lake Tahoe: Skiërs Negeerden Dodelijke Weersvoorspellingen

Overlevenden van de verwoestende lawine in de regio Lake Tahoe, waarbij negen skiërs omkwamen, vertelden dat de groep de gevaarlijke omstandigheden die uiteindelijk hun leven eisten, had verwelkomd.

Voorafgaand aan de tragedie werd een zware winterstorm verwacht, die tot wel acht voet sneeuw zou brengen in het gebied rond Castle Peak, waar de onfortuinlijke avonturiers in het achterland hun tocht planden.

Ondanks waarschuwingen van lokale autoriteiten over wijdverspreide lawineactiviteit, beschouwden velen in de groep de naderende storm als een voordeel, volgens de New York Times.

Overlevende Jim Hamilton vertelde dat de leiders van de tour voor Blackbird Blackbird Mountain Guides hem geruststelden toen het gesprek over het weer plaatsvond, omdat de experts een veilige route zouden volgen.

Eén gids zei zelfs dat er zoveel poedersneeuw zou zijn dat niemand zich zorgen zou maken, rapporteerde de Times.

Hij en een andere overlevende, Anton Auzans, herinnerden zich dat toen de dreiging van de lawine toenam, vier gidsen zich privé terugtrokken van de groep om hun volgende stappen te plannen.

Het is onduidelijk of de gidsen op de hoogte waren van de mogelijk dodelijke voorspellingen of dat ze contact hadden opgenomen met hun hoofdkantoor, aangezien hun discussie achter gesloten deuren plaatsvond.

De gidsen vroegen de skiërs niet of ze bezorgd waren.

“Ik zei niets,” vertelde Auzans aan de Times. “Ik ben geen expert, dus besloot ik het plan te vertrouwen.”

Hamilton ontsnapte aan het ergste van de lawine doordat een gebroken skibinding hem vertraagde.

Toen de berg het begaf, beschreef Auzans hoe hij door sneeuw ploegde die “meer als cement” dan als poeder verhardde.

Onder het puin dacht hij aan zijn 3-jarige zoon en de mogelijkheid hem nooit meer te zien. Die gedachte hield hem gaande.

Eenmaal vrij brachten hij en Hamilton uren door in de sneeuwstorm.

Tegen de tijd dat de hulp arriveerde, hadden de overlevenden al drie lichamen gevonden.

“We waren allemaal in gevaar. We deden zoveel we konden. We gingen door tot we mensen vonden die overleden waren. De beslissing om de zoektocht te stoppen was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten doen,” zei Auzans.