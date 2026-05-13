AI Boost Big Tech-omzet: Google, Microsoft, Amazon verliezen €725 miljard!

De recente kwartaalcijfers van Google, Amazon en Microsoft tonen een indrukwekkende groei in hun clouddiensten, aangedreven door de onstuitbare opmars van AI. Dit vereist echter aanzienlijke investeringen, met een verwachte uitgave van 725 miljard dollar dit jaar.

In een tijdperk van miljardenwinsten onthullen bedrijven zoals Alphabet (Google’s moederbedrijf), Microsoft, Amazon en Meta (eigenaar van Facebook, Instagram en Whatsapp) hun kwartaalresultaten, die getuigen van significante groei. Deze techgiganten, al lang geen kleine spelers meer, blijven uitbreiden met een snelheid die doet denken aan hun begindagen als startups.

Achter deze groei schuilt een voorspelbare kracht: AI. Deze technologie verbetert niet alleen de effectiviteit van bijvoorbeeld Facebook-advertenties en marketing, maar stimuleert vooral het gebruik van clouddiensten.

Alphabet: Cloudomzet stijgt met 63 procent

Alphabet loopt voorop in deze trend. Het bedrijf zag zijn totale omzet met 22 procent groeien tot 109,9 miljard dollar. Het is het elfde kwartaal op rij waarin dubbelcijferige groei wordt genoteerd, voornamelijk aangedreven door AI. De clouddiensten van het bedrijf zagen een enorme toename van 63 procent, resulterend in een cloudomzet van 20 miljard dollar.

Google transformeert van een advertentiebedrijf met een zoekmachine als medium naar een dominante speler in de cloudmarkt. Volgens CEO Sundar Pichai is deze groei te danken aan een sterke vraag naar AI-infrastructuur en zakelijke AI-oplossingen. Pichai wijst op een orderboek van 460 miljard dollar van klanten die datacentercapaciteit willen huren.

Alphabet sloot het kwartaal af met een winst van 62,6 miljard dollar, 81 procent meer dan het jaar ervoor. Dit kapitaal is cruciaal voor Pichai, aangezien hij tot 2026 190 miljard dollar plant te investeren in voornamelijk AI-infrastructuur, met een verwachte toename van deze kosten in 2027.

Amazon: 100 miljard dollar deal met Anthropic

Amazon, voorheen de onbetwiste leider in cloudservices vóór de AI-boom, rapporteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers, vooral dankzij de sterke prestaties van zijn clouddivisie AWS. Hoewel de groei daar minder spectaculair was dan bij Google, steeg de omzet toch met 28 procent naar 37,6 miljard dollar. Dit is het hoogste groeitempo sinds 2022, nu Amazon profiteert van deals met grote AI-klanten zoals OpenAI en Anthropic, waarvan de laatste onlangs voor 100 miljard dollar aan capaciteit bestelde.

De totale omzet van Amazon was 181,5 miljard dollar, 17 procent hoger dan het jaar ervoor. De nettowinst van 30,3 miljard dollar was bijna het dubbele van de 17,1 miljard dollar van vorig jaar. Amazon’s groei wordt voornamelijk aangedreven door AI, waarvoor het bedrijf aanzienlijke investeringen doet, vaak met OpenAI en Anthropic als belangrijke ontvangers. CEO Andy Jassy meldde vorige maand dat het bedrijf dit jaar naar schatting 200 miljard dollar zal investeren in AI-infrastructuur.

Microsoft: Vrijwillig vertrek om kosten te besparen

Ook Microsoft stelde niet teleur met zijn recente kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de omzet van zijn cloudplatform Microsoft Azure met ongeveer 40 procent stijgen. De totale omzet steeg met 18 procent op jaarbasis en kwam uit op 82,9 miljard dollar, met een winst van 31,8 miljard.

Hoewel de groeicijfers indrukwekkend zijn, staan hier enorme investeringen in AI-infrastructuur tegenover, geschat op 190 miljard dollar voor datacenters en AI-behoeften. Om de kosten te drukken, biedt Microsoft aan meer dan 8.700 werknemers in de VS de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken, een primeur in de geschiedenis van het bedrijf.

Meta: AI-inhaalslag na uitstapje in het metaverse

Als social mediabedrijf zonder clouddiensten valt Meta enigszins buiten de boot, maar ook hier speelde AI een cruciale rol in zowel de kwartaalcijfers als de ontvangst ervan. Het bedrijf zag een omzetstijging van 33 procent, tot 56,3 miljard dollar, en een nettowinst van 26,8 miljard, 61 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2025.

De advertentie-impressies stegen met 19 procent en de gemiddelde advertentieprijs met 12 procent. Deze groei is deels te danken aan het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen het advertentieplatform. Beleggers maken zich echter zorgen, ondanks deze indrukwekkende cijfers. Meta investeert ook enorm in AI, in een poging om bij te blijven na enigszins achterop te zijn geraakt, mogelijk door de beroemde uitstap naar de metaverse. Oprichter en CEO Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat de kapitaaluitgaven dit jaar kunnen oplopen tot 145 miljard dollar, een forse stijging ten opzichte van de 72 miljard dollar van vorig jaar.

De metaverse veroorzaakt ondertussen een langdurige kater, met dit kwartaal een operationeel verlies van meer dan 4 miljard dollar en een totaal verlies van 80 miljard dollar over een periode van zes jaar. Meta is ook van plan ongeveer 10 procent van het personeel te ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 8.000 werknemers, om de kosten te beheersen.

Zullen we die 725 miljard ooit terugverdienen?

De belangrijkste vraag te midden van alle hypergroei en hyperscalers is of de investeringen in AI en datacenters uiteindelijk zullen lonen. Beleggers reageerden gemengd op de kwartaalcijfers. Alphabet (Google) kwam als duidelijke winnaar uit de bus door marktaandeel te winnen van de veel grotere rivalen Amazon en Microsoft, wat resulteerde in een koersstijging van enkele procenten.

Meta bevindt zich aan de andere kant van het spectrum, omdat de voorheen luchtige geldmachine nu aanzienlijke investeringen moet doen om hopelijk bij te blijven in de AI-race. Als social mediabedrijf haalt het op heel andere manieren omzet uit deze extra uitgaven.

Als de vraag naar AI-diensten en rekenkracht snel genoeg blijft groeien, kunnen de cloudproviders hun investeringen mogelijk terugverdienen, zo is de verwachting. Amazon genereert goede marges op AWS, Google verdient aan zijn AI-inspanningen via zijn eigen clouddienst en door zijn eigen platform effectiever te maken. De software die Microsoft uitbrengt, wordt er ook aantrekkelijker door.

Amazon stelt dat de uitgaven niet speculatief zijn, maar gebaseerd op concrete vraag en capaciteitsplanning. Dit vergroot de kans dat al die nieuwe datacenters uiteindelijk omzet genereren in plaats van enkel kosten. Er is echter een timingprobleem: de investeringen lopen dit jaar en volgend jaar fors op, terwijl de opbrengsten later komen. De AI-omzet uit cloud, advertenties en software moet snel stijgen om die honderden miljarden te rechtvaardigen.