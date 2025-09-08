Ontdekt: Mysterieuze Tattoos van 2500 Jaar Oude Siberische ‘Ijsmummie’

Geavanceerde beeldtechnologie heeft de gedetailleerde tatoeages onthuld van een 2.500 jaar oude Siberische “ijsmummie”, volgens een recent verslag.

Met behulp van infraroodtechnologie verkregen hogeresolutiebeelden tonen aan dat de overleden vrouw, die vijftig jaar oud was, over haar hele lichaam was versierd met tribale dierontwerpen, meldt de BBC.

De complexe en sierlijke tatoeages omvatten afbeeldingen van luipaarden, een hert, een haan en een wezen dat lijkt op een griffioen.

Op haar armen waren de afbeeldingen van het luipaard en het hert getatoeëerd, het wezen dat half leeuw, half adelaar is bevond zich op haar been, en de haan was op de duim van de mummie getatoeëerd, aldus de onderzoekers.

“De inzichten benadrukken echt hoe geavanceerd deze mensen waren,” vertelde de hoofdauteur van de studie, Dr. Gino Caspari, van het Max Planck Instituut voor Geoantropologie, aan de BBC.

“Dit gaf me het gevoel dat we veel dichter bij het begrijpen van de mensen achter de kunst stonden, hoe ze werkten en leerden. De afbeeldingen kwamen tot leven,” zei Dr. Caspari.

De vrouwelijke mummie is een van de drie ‘vleesijsjes’ die in 1993 uit de permafrost op het Okokplateau in de Altajbergen in Rusland zijn gehaald.

Zij maakte deel uit van de Pazyryk-stam – nomadische paardrijders die de Euraziatische vlaktes domineerden van de 6e tot de 3e eeuw v.Chr.

De tatoeages van de “IJsdame” hebben inzicht gegeven in de mysterieuze Pazyryk-stam, die blijkbaar toegewijde en deskundige tatoeëerders waren.

“Als ik moest schatten, dan duurde het waarschijnlijk vier en een half uur voor de onderste helft van de rechterarm, en nog eens vijf uur voor het bovenste deel,” zei Dr. Caspari, en voegde eraan toe: “Dat is een serieuze toewijding van de persoon.”

“Het zou uitgevoerd moeten worden door iemand die kennis heeft van gezondheid en veiligheid, die de risico’s kent van wat er gebeurt wanneer de huid doorboord wordt.”

Net als hedendaagse tatoeages omvatte het proces eerst een sjabloon van het ontwerp op de huid, waarna de inkt met een naaldachtig gereedschap onder de huid werd gebracht, beweren de onderzoekers.

“En destijds was het al een echt professionele praktijk waarin mensen veel tijd, moeite en oefening staken om deze afbeeldingen te creëren en ze zijn uiterst verfijnd,” zei Dr. Caspari.

“Het suggereert dat tatoeages echt iets voor het leven waren met betekenis tijdens het leven, maar dat ze eigenlijk niet veel rol speelden in het hiernamaals.”