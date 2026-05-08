Fairphone streeft naar 1 miljoen verkopen per jaar: Wordt zo een echte marktleider!

Meer dan een decennium na zijn oprichting richtte Fairphone zich nog steeds voornamelijk op milieubewuste consumenten. Om echter een hele industrie te transformeren, is meer nodig. CEO Raymond van Eck heeft besloten het roer om te gooien: de nadruk minder op duurzaamheid leggen en meer op de kwaliteiten van het product zelf. Dit nieuwe beleid blijkt succesvol: ‘Dit kwartaal zijn we met 117 procent gegroeid.’

Vandaag draagt Fairphone-CEO Raymond van Eck een donkergroen pak. Hij is normaal niet iemand die vaak pakken draagt, zo merkt hij op, maar na dit interview gaat hij naar een evenement. ‘En eerlijk gezegd was het leuk om vanochtend een compliment te krijgen van die trendy kerel bij de schoolpoort.’

Van Eck staat aan het roer van Fairphone sinds augustus 2024. Voorheen was hij CEO van Youvia, wat bij zijn aanstelling nog bekend stond als DTG, ofwel De Telefoongids. Na drie en een half jaar begon hij zich af te vragen of hij nog wel op zijn plaats was. ‘Bij Youvia doe je geweldig werk voor ondernemers, maar ik miste de impact. Ik wilde bijdragen aan een betere wereld, iets dat ik in mijn vorige rollen in de energiesector wel ervoer.’

‘Het is misschien cliché, maar het feit dat ik kinderen heb, speelde een rol. Het werd steeds lastiger om uit te leggen wat ik nou precies deed.’ Hij wijst naar de telefoon op tafel. Het is de nieuwste Fairphone, beschikbaar sinds juni 2025 en het eerste model dat onder zijn leiding is ontwikkeld. ‘Wat grappig is: dit is het eerste fysieke product uit mijn carrière. Dat spreekt tot de verbeelding van mijn kinderen.’

Hoe leg je tegenwoordig aan je kinderen uit wat je doet?

‘Het product spreekt grotendeels voor zich. Onze telefoons zijn modulair, je kunt ze uit elkaar halen en dat laat ik ze zien. Twee maanden geleden bezocht ik in Congo de mijnen waar ons kobalt vandaan komt. Als ik vertel dat er in Congo mijnen zijn waar kinderen van hun leeftijd werken, dan raakt dat hen. Ze vinden het cool en belangrijk dat ik voor een bedrijf werk dat daar iets aan probeert te doen.’

Hoe is het om bij zo’n bedrijf te werken?

‘Ik heb nooit eerder een rol gehad waar ik zoveel directe impact kon hebben. Rond de tijd dat ik in Congo was, stortten er door hevige regenval twee mijnen in in het noorden van het land. Er vielen honderden doden, waaronder 70 kinderen. Dat moet stoppen. Wij mijnen daar niet, wij zijn actief in het zuiden, maar ook daar moeten de werkomstandigheden verbeterd worden.

We horen vaak kritiek dat we bij artisanale mijnen sourcen en niet bij industriële mijnen, waar alles beter geregeld is. Maar juist bij die ambachtelijke mijnen kunnen we echt iets veranderen.’

Fairphone was medeoprichter van de Fair Cobalt Alliance (FCA) in 2021. Via de FCA kopen we kobalt-credits. Met de opbrengsten uit dit systeem worden verbeteringen aangebracht, zoals luchtpompen voor mijnsschachten die wel 200 meter diep zijn, maar ook onderwijs voor kinderen, zodat ze aan een toekomst buiten de mijnen kunnen werken.’

Je begon na een jaar dat ogenschijnlijk moeilijk was voor Fairphone. Tussen 2021 en 2022 steeg de omzet van 40,5 miljoen naar 58,9 miljoen euro, om in 2023 terug te vallen naar 54,8 miljoen euro. Bovendien leed het bedrijf een aanzienlijk operationeel verlies (-14,3 miljoen euro). Moest er ingegrepen worden?

‘Wat vooral aan die cijfers ten grondslag lag, waren de investeringen in 2023 om het bedrijf klaar te maken voor groei. Fairphone is opgericht in 2013 en begon als een bewustwordingscampagne, net zoals Tony’s Chocolonely. Maar meer dan tien jaar later bevonden we ons nog steeds in die niche.

We moesten naar de volgende fase, die van opschaling. Mensen stappen nu eenmaal geen belwinkel binnen met de vraag: “Doe mij maar de meest duurzame telefoon die je hebt.” Daarom wilden we met het nieuwe model – Generatie 6 – allereerst een product maken waarmee consumenten geen concessies hoeven te doen. Duurzaamheid is het tweede ‘laagje’.

Dat was de uitdaging bij mijn komst. Er waren al stappen gezet, maar het moest versneld worden.’

Ik neem aan dat je voorganger, Reinier Hendriks, dezelfde uitdaging had. Betekent de leiderschapswissel – hij zat er slechts acht maanden – dat het hem niet is gelukt?

‘“De toestellen van Fairphone gaan langer mee dan de ceo’s”, kopte een website toen ik begon. Dat is een beetje flauw en ook niet waar. Reiniers voorganger, Eva Gouwens, had zes jaar de leiding. Reinier heeft het fundament gelegd waarop ik verder kon bouwen. Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Al denk ik dat er in het verleden ook dingen anders hadden gekund, maar achteraf is het makkelijk praten.’

Zoals?

‘Fairphone was een beetje paternalistisch van toon. “Het is belangrijk voor de planeet dat je ook over je smartphonekeuze nadenkt”, dat soort uitspraken. Nu durven – en kunnen – we ons veel meer mainstream presenteren. Ook qua productkwaliteit.

De Fairphone 6 is meer dan goed voor het middensegment waarin we opereren. Met de ‘5’ waren we al een eind op weg, maar die was hoger in prijs. Nu hebben we een telefoon die aan alle standaarden voldoet, in een interessante prijsrange (vanaf 549 euro voor een Android-toestel).

De nieuwe Fairphone is beter dan zijn voorganger én het aandeel gerecyclede en verantwoord gemijnde materialen is groter: 50 procent, voorheen 42 procent. Hoe kan het toestel tegelijkertijd ruim 100 euro goedkoper zijn?

‘We maken smartphones die voor de helft bestaan uit wat wij ‘faire’ materialen noemen, we dekken de voetafdruk van grondstoffen als kobalt en goud af met credits en we betalen voor elk uur dat in de Chinese fabrieken aan onze telefoons wordt gewerkt het verschil tussen het werkelijke loon en een leefbaar loon. Dat klinkt alsof we heel veel extra kosten maken, dat snap ik.

De realiteit is dat het ons ongeveer 21 tot 23 dollar extra kost om een telefoon op een ethische manier te maken. Dat bedrag komt boven op de kostprijs, die bij een midrange smartphone – dus ook onze toestellen – gemiddeld tussen de 300 en 400 dollar zit. Dat is een kostenpost die onze concurrenten niet meenemen, wat betekent dat zij standaard van hogere marges profiteren dan wij momenteel hebben.

Maar het grootste deel van de prijs wordt bepaald door de schaal. Wij denken dat we van dit nieuwe toestel meer exemplaren kunnen verkopen, en kopen dus groter in. En als we meer bestellen bij onze leveranciers, krijgen we er een betere prijs voor. Zo simpel is het.’

Hoe bepaal je wat je inkoopt? Waar baseer je die groeiverwachtingen op?

‘Onder andere op de pre-orders van onze retailpartners, bedrijven als Mediamarkt en Coolblue, en telecomproviders. Toen we de plannen voor de ‘6’ presenteerden, waren ze heel enthousiast. “Als jullie deze richting opgaan, durven we het ook wel aan om grotere aantallen te bestellen.” Dat heeft ons enorm geholpen.

De eerste maand na de lancering hebben we qua aantallen in één keer een sprong van 155 procent gemaakt. Die groei hebben we goed weten vast te houden. In het derde kwartaal van 2025 verkochten we 61 procent meer telefoons dan een jaar eerder, in het vierde kwartaal 83 procent. In het eerste kwartaal van 2026 groeiden we zelfs met 117 procent.

Het toestel slaat aan, in Nederland én onze andere kernmarkten. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk groeien ook heel hard.’

In een podcast zei je dat Fairphone verwacht 2025 met een omzet van 75 miljoen euro af te sluiten. Is dat gelukt?

‘Dat gaan we binnenkort bekijken. We hebben 2024 afgesloten met een omzet van ongeveer 54,3 miljoen euro en het is in elk geval zeker meer.’

MT/Sprout sprak Van Eck voor het verschijnen van de jaarcijfers. In 2025 realiseerde Fairphone een jaaromzet van ruim 73 miljoen euro, bij een brutobedrijfsresultaat van circa 165.000 euro en een nettoverlies van 1,9 miljoen euro. Het bedrijf verkocht ruim 145.000 telefoons.

Uiteindelijk is ook impactondernemen ‘gewoon’ een numbers game. Welke schaal hebben jullie nodig?

‘Het tipping point ligt bij een miljoen verkochte telefoons per jaar. Dat is zo’n beetje de stelregel in onze industrie; dán ben je een speler van formaat. Dat omslagpunt willen we binnen vier tot vijf jaar bereiken. En als ik dan toch groot mag dromen, zou het fantastisch zijn als wij als impactbedrijf een unicorn-positie kunnen bereiken: een bedrijf met een waarde van 1 miljard euro.’

De nieuwe Fairphone is in de communicatie ‘geen duurzame telefoon meer, maar gewoon een goede telefoon die ook nog duurzaam is’. Die strategie zie je bij meer impactmerken, Seepje bijvoorbeeld. Vind je het jammer dat je, om een groot publiek te bereiken, blijkbaar niet van de daken kunt schreeuwen dat je duurzaam bent?

‘Nee, want de uitkomst is hetzelfde. Het gaat erom dat je impact maakt en dat doen we. En onze impact wordt alleen maar groter zodra meerdere mensen kennismaken met onze producten – of dat nu een telefoon van Fairphone of wasmiddel van Seepje is.

Dit is de meest duurzame telefoon die we ooit op de markt hebben gebracht – wat zeg ik, de meest duurzame telefoon die er op de markt ís. Alleen zijn duurzaamheid en tech in de hoofden van de meeste mensen geen gelukkig huwelijk. Duurzaamheid impliceert dat ze concessies moeten doen op een product waarmee ze opstaan en naar bed gaan, en soms zelfs naar de wc. Het is er altijd, dus het moet goed werken.

Om het systeem te veranderen, moet je snappen hoe het werkt. Waar je eindproduct aan moet voldoen en hoe je het aanbiedt. Dat wil niet zeggen dat onze missie verandert. Die zal nooit veranderen.’

Dan nog: mensen zijn gewoontedieren. Hoe krijg je ze zover om van hun iPhone of Samsung-toestel over te stappen?

‘Een belangrijk argument is dat de cost of ownership bij ons lager is. Reparaties bijvoorbeeld. 70 procent van alle reparaties gaat om een kapot scherm. Je telefoon wegbrengen duurt lang en is gedoe. Bij ons bestel je voor 89 euro een nieuwe, die je er nog zelf op kunt schroeven ook.

Sinds juni 2025 gelden in de Europese Unie nieuwe regels, waarbij fabrikanten tot minimaal vijf jaar na de laatste verkoopdatum van een toestel zowel beveiligings- als functionele updates moeten leveren. Wij zitten daar met acht jaar boven. Uit onze verkoopcijfers kunnen we afleiden dat gebruikers zes jaar of langer met onze toestellen doen.’

Zijn consumenten gevoelig voor deze argumenten?

‘Meer en meer. Technologisch gezien zit de smartphone-industrie op een plateau. Nog steeds is elke nieuwe telefoon beter dan de vorige, maar de verschillen zijn niet meer zo groot als ze ooit waren. Een paar jaar geleden stonden er bij productlanceringen rijen voor de winkels. Dat zie je nu een stuk minder. Het hijgerige gaat er een beetje af, en dat is goed.’

Fairphone is opgericht om de industrie te veranderen. Beweegt de industrie inmiddels ook jullie kant op?

‘Ondanks het modulaire ontwerp, met twaalf losse units die allemaal kunnen worden vervangen, is ons toestel bijna even plat en licht als een reguliere smartphone. Ik weet dat daar in de industrie naar gekeken wordt. Eigenlijk vind ik het van de zotte dat dit nog niet de standaard is. Die kennis stellen we met alle liefde beschikbaar. De blueprints van onze telefoons staan online, dus bedrijven die hier ook mee aan de slag willen, kunnen die gewoon downloaden.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Change Inc.

