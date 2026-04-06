CEO Fernandez onthult: Unilever binnenkort tweede grootste in beauty en persoonlijke verzorging!

De beslissing is genomen. Unilever gaat haar voedseldivisie samenvoegen met de Amerikaanse kruiden- en sauzenfabrikant McCormick & Company. Deze overeenkomst bestaat uit aandelen en een contante betaling van 15,7 miljard dollar. Hier zijn vijf belangrijke vragen beantwoord.

#1 Wat houdt de overeenkomst in?

In de Verenigde Staten wordt deze transactie aangeduid als een ‘Reverse Morris Trust’, een structuur die belastingvoordelen oplevert. De voedselgerelateerde activiteiten van Unilever worden eerst afgescheiden en vervolgens samengevoegd met McCormick & Company. Het nieuw gevormde fusiebedrijf zal daarna aandelen uitgeven aan Unilever.

55,1 procent van de aandelen van het nieuwe bedrijf zal in handen komen van de aandeelhouders van Unilever, terwijl Unilever zelf een aandeel van 9,9 procent behoudt. De overige aandelen zijn voor de aandeelhouders van McCormick. Volgens het persbericht wordt het afronden van de overeenkomst halverwege 2027 verwacht. Unilever is van plan om na deze afronding haar aandeel in het fusiebedrijf te verminderen.

Beleggers reageerden op dinsdag terughoudend op het nieuws. Ze zien het als een teken van zwakte. De aandelenkoersen van beide bedrijven namen af.

#2 Wat blijft er over van de voedingstak?

Unilever heeft de margarine divisie, met bekende merken zoals Becel, in 2018 verkocht. De thee-afdeling, met merken zoals Lipton, is in 2022 van de hand gedaan. Vorig jaar werd de ijsdivisie zelfstandig onder de naam The Magnum Ice Cream Company.

In Nederland zijn ook flinke wijzigingen doorgevoerd: merken zoals Unox, Conimex en de Vegetarische Slager zijn niet langer onderdeel van het portfolio. Voor McCormick blijven er echter nog steeds belangrijke merken over zoals Knorr en Hellmann’s. De voedingstak van Unilever wordt gewaardeerd op 44,8 miljard dollar, terwijl die van McCormick op 21 miljard wordt geschat.

#3 Wat is McCormick precies?

McCormick & Company werd opgericht in 1889 door de 25-jarige Willoughby M. McCormick in Baltimore. Hij begon zijn onderneming vanuit zijn woonkamer en kelder en verkocht zijn producten, zoals smaakextracten en siropen, deur aan deur.

Vandaag de dag is McCormick & Company de grootste producent wereldwijd van specerijen, kruidenmixen, en smaakstoffen. Bekende merken zijn onder andere Silvo en Cholula. Het bedrijf is actief in 150 landen en haalt ongeveer driekwart van zijn omzet van 7 miljard dollar uit Noord- en Zuid-Amerika.

Door de fusie met de voedingstak van Unilever ontstaat er een krachtig bedrijf met een verwachte omzet van 20 miljard dollar.

#4 Wat betekent dit voor Nederland?

Het hoofdkantoor van McCormick bevindt zich in Maryland, Amerika, en dat zal ook zo blijven voor het fusiebedrijf. De voedingstak van Unilever is echter nog steeds gevestigd in Rotterdam en zal daar ook blijven, al krijgt het een nieuwe naam. McCormick zal er een internationaal hoofdkantoor van maken. De leiding van het fusiebedrijf zal bestaan uit de huidige directie van McCormick, inclusief de CEO en CFO.

De Amerikanen zijn van plan de banden met Nederland te onderhouden, voornamelijk vanwege de vooraanstaande onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten die de sectorale kennis ondersteunen. Ook wordt een tweede beursnotering in Europa overwogen.

#5 Wat levert het Unilever op?

Unilever streeft ernaar om een eenvoudiger, scherper en sneller groeiend bedrijf te worden. De voedselmarkt is uitdagend, met consumenten die steeds vaker kiezen voor goedkopere huismerken en een groeiende weerstand tegen sterk bewerkt voedsel.

Voor Unilever-CEO Fernando Fernandez markeert deze transactie een belangrijke stap in het verfijnen van het portfolio en het versnellen van de strategie gericht op snelgroeiende categorieën.

Door deze strategische keuze kan Unilever zich nu volledig richten op de sectoren van schoonheid, welzijn, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging, waar de meeste groei en marges te vinden zijn. Zoals Fernandez op LinkedIn vermeldt, wordt Unilever een van de grootste spelers wereldwijd op het gebied van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten.

Het fusiebedrijf verwacht bovendien 600 miljoen dollar aan synergieën te realiseren binnen een periode van drie jaar. Fernandez is enthousiast en klaar om aan de slag te gaan: ‘Er is veel werk aan de winkel. Let’s go!’