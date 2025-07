Uitdager Gezocht: Is jouw bedrijf een echte game-changer? Meld je aan voor de Challenger50!

Wie zijn de meest baanbrekende ondernemers die de status quo uitdagen? MT/Sprout is weer op zoek naar kanshebbers voor de jaarlijkse Challenger50, de lijst van de meest provocerende startups en scale-ups in Nederland.

In november onthult MT/Sprout opnieuw de Challenger50, een overzicht van de meest uitdagende ondernemingen in Nederland. Deze bedrijven zijn vaak jong, kennen een snelle groei, maar streven naar meer dan alleen groei. Ze worden geleid door ondernemers die hun industrie willen hervormen en bewijzen dat oude werkmethodes verouderd zijn.

Deze innovators vallen op door hun capaciteit om markten te ontregelen, hetzij door duurzame innovatie, sociale impact, of simpelweg door aan te tonen dat traditionele bedrijven te traag en log zijn. Met toegewijde teams ontwikkelen zij vernieuwende producten, diensten of revolutionaire businessmodellen die marktaandeel afsnoepen van de gevestigde ordes. Dit leidt tot onrust onder de traditionele bedrijven die ineens geconfronteerd worden met superieure alternatieven.

Bewezen impact

Hoe komt de redactie van MT/Sprout tot de samenstelling van de Challenger50? Gedurende het hele jaar zijn we actief op zoek naar bedrijven die in aanmerking komen voor de lijst. We vragen ook ons netwerk van ervaren ondernemers en investeerders naar opvallende nieuwkomers die succesvol marktaandeel veroveren. Let wel: ondernemers kunnen hun eigen bedrijf ook nomineren voor de longlist.

We geven de voorkeur aan challengers die al een duidelijke impact hebben gemaakt in hun markt. Geen beginnende startups in de opstartfase, maar bedrijven met een aanzienlijke omzet en een duidelijke marktpositie. Voor de Challenger50 van 2025 gelden de volgende voorwaarden:

Je onderneming stond nooit eerder op de Challenger50

Je onderneming is opgericht in 2022 of eerder

En ten minste één van de volgende criteria:

Een omzet in 2024 van minimaal 600.000 euro

Een personeelsbestand van ten minste 20 fte

Externe financiering van minstens 500.000 euro

Picnic, SnappCar, SusPhos

Onafhankelijk van de industrie, een jury van ervaren challengers en investeerders kiest ook dit jaar de beste ondernemers voor de titel Challenger van het Jaar. In de afgelopen jaren ging deze eer naar Nostics, Crisp, Kipster, Picnic, SnappCar en SusPhos. Hiermee krijg je een idee van het niveau van ondernemers die we zoeken.

Begin november publiceren we de lijst van 2025 en dan wordt het echt spannend: een deskundige jury van ondernemers en investeerders beslist tijdens het Challenger50-event op 6 november wie de award mee naar huis neemt.

De inschrijving sluit op maandag 1 september!

