World Opera Lab steunt Iraanse kunstenaars: Noodopdrachten uitgereikt!

World Opera Lab steunt Iraanse kunstenaars met nieuwe opdrachten

In reactie op de recente conflicten in Iran, heeft World Opera Lab een serie opdrachten verstrekt aan jonge Iraanse kunstenaars. Onder het project ‘Voice of the Unseen’ zullen zij nieuw werk creëren dat op 6 april in Amsterdam zal worden onthuld. “Je kunt een benefiet organiseren, maar dit is eveneens een manier om solidariteit te betuigen”, merkt het operagezelschap op.

World Opera Lab heeft een traditie van het smeden van unieke samenwerkingen; het brengt musici en zangers uit diverse tradities samen met academici, religieuze leiders en bewaarders van cultureel erfgoed. Hun voorstellingen worden wereldwijd op opmerkelijke locaties gehouden.

In 2019 werkte het gezelschap in Teheran samen met componiste Aftab Darvishi en lokale theatermakers en musici aan de opera Turan Dokht, die vervolgens ook op het Holland Festival werd vertoond. Deze opera van Puccini werd herleid naar zijn Perzische oorsprong, gebaseerd op de mystieke tekst ‘Haft Peykar’ door dichter Nizami Ganjavi uit de twaalfde eeuw.

“Ik voel me inmiddels sterk verbonden met Iran”, zegt artistiek leider Miranda Lakerveld. Na het uitbreken van de recente oorlog voelde zij de noodzaak om haar steun te betuigen. “De uitdaging is echter altijd: hoe toon je solidariteit? Door deze spoedopdrachten denk ik dat we een zinvolle manier hebben gevonden om te blijven samenwerken in deze moeilijke tijden. We creëren een nieuwe ruimte voor het maken van kunst en het houden van boeiende gesprekken, zonder de situatie te negeren.”

Lakerveld nodigde zes jonge Iraanse kunstenaars uit, waarvan sommigen in Nederland en anderen in Teheran wonen, om nieuw werk te ontwikkelen gebaseerd op de teksten van de Perzische dichter Hafez. Componisten Rozhin Shaki, Athena Taghavi en sopraan Mahdokht Mojiri componeerden nieuwe muziekstukken en actrice Behafarid Ghafarian ontwikkelde een monoloog. Ook zijn er een videowerk van Siavash Naghshbandi en een fotoserie van kunstenaar Shirin Rezaee bij betrokken.

Lakerveld hoopt dat dit initiatief ook een voorbeeld kan zijn voor andere culturele organisaties. “Het is mogelijk om een opdracht te geven aan iemand die in een conflictzone leeft. Dit is niet alleen haalbaar, maar ook niet zo ingewikkeld als het lijkt.” Ze benadrukt verder dat het misverstand dat creativiteit stopt tijdens een oorlog niet waar is. “In Teheran zijn er fantastische kunstenaars die juist een sterke drang hebben om prachtige dingen te blijven creëren.”

Het concept voor de opdrachten kwam tot stand vier dagen na het begin van de recente oorlog in Iran. Dankzij de reeds bestaande contacten van World Opera Lab kwamen de eerste werken snel tot stand. Volgens Lakerveld is het “zeer indrukwekkend werk geworden”. Op maandag 6 april zal haar gezelschap alle resultaten presenteren in A Beautiful Mess in Amsterdam, en ook op Instagram zal een deel van het werk worden getoond.

Beoordeel dit post