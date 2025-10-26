Grootste mysterie Paaseiland mogelijk opgelost: Ontdek de nieuwe inzichten!

De Geheimen van de Paaseiland Beelden Ontrafeld

De iconische hoofden van Paaseiland hebben niet alleen stilgestaan; ze hebben eigenlijk ‘gelopen’.

Na eeuwen van gissingen over hoe de oude bewoners van het eiland bijna 1.000 enorme stenen beelden, elk tot 80 ton zwaar, over kilometers ruig terrein verplaatsten, beweren wetenschappers nu de oplossing gevonden te hebben.

Het antwoord? De beelden liepen zelf naar hun locatie.

Door een combinatie van fysica, 3D-modellering en prehistorisch vernuft hebben onderzoekers van de Universiteit van Binghamton en de Universiteit van Arizona bevestigd dat de iconische moai beelden geen aliens, magie of enorme mankracht nodig hadden om te verplaatsen — slechts een paar touwen en wat ritme waren voldoende.

“Zodra het in beweging is, is het helemaal niet moeilijk — mensen trekken met één arm,” zei Carl Lipo, professor antropologie aan de Universiteit van Binghamton en medeauteur van de studie.

“Het bespaart energie en het beweegt echt snel. Het moeilijke deel is het in eerste instantie aan het schommelen te krijgen,” voegde hij toe.

Hun bevindingen sluiten perfect aan bij de mondelinge tradities van Rapa Nui, die lang hebben geclaimd dat de standbeelden letterlijk liepen van de steengroeve waar ze werden gehouwen naar hun uiteindelijke rustplaatsen tot wel 16 kilometer verderop.

Lipo en mede-onderzoeker Terry Hunt onderzochten bijna 1.000 moai en ontdekten dat hun merkwaardige ontwerp geen toeval was.

De brede, D-vormige bases en lichte vooroverhelling van de beelden maakten het waarschijnlijker dat ze vooruit wankelden in een zij-aan-zij schommelende beweging — als een enorme, 4-ton wegende conga lijn.

“De fysica is logisch,” legde Lipo uit. “Wat we experimenteel zagen, werkt echt. En hoe groter het wordt, hoe beter het nog steeds werkt. Alle kenmerken die we zien over het verplaatsen van gigantische exemplaren worden alleen maar consistenter naarmate ze groter en groter worden, omdat het de enige manier is waarop je het zou kunnen verplaatsen.”

Om hun theorie te testen, bouwde het team een 4,35 ton zware replica moai met die kenmerkende vooroverhelling.

Met slechts 18 mensen en een handvol touwen ‘liepen’ ze het standbeeld 100 meter in 40 minuten — veel sneller en gemakkelijker dan het plat op zijn rug te slepen.

Het bewijs stopt daar niet. Het mysterieuze netwerk van ‘moai-wegen’ op Paaseiland, lang gedacht ceremonieel te zijn, blijkt nu functioneel te zijn geweest — specifiek gebouwd om de wandelende reuzen naar hun platforms, of ahu, te leiden.

“Elke keer dat ze een standbeeld verplaatsen, lijkt het alsof ze een weg maken. De weg is onderdeel van het verplaatsen van het standbeeld,” zei Lipo.

Deze wegen, ongeveer 4,5 meter breed en licht concaaf, fungeerden als oude transportbanden — ze stabiliseerden de beelden terwijl ze zigzaggend vooruit zwaaiden.

Sommige omgevallen moai die langs deze paden zijn gevonden, vertonen zelfs tekenen van het weer rechtop gezet zijn door eilandbewoners die duidelijk weigerden een gevallen kameraad achter te laten.

Voor decennia geloofden experts dat de beelden op houten sleden werden gesleept — een raadselachtige theorie voor een eiland zonder bomen. Lipo’s ‘wandel’-model past niet alleen bij de fysica, maar ook bij de realiteit van het eiland.

“Het toont aan dat de mensen van Rapa Nui ongelooflijk slim waren. Ze hebben dit uitgevogeld,” zei Lipo.

“Ze doen het op een manier die overeenkomt met de bronnen die ze hebben. Dus het geeft echt eer aan die mensen, kijk naar wat ze hebben bereikt, en we hebben veel van hen te leren met deze principes.”

Voor iedereen die nog steeds vasthoudt aan oude theorieën? Lipo heeft een uitdaging: “Vind wat bewijs dat aantoont dat het niet lopend kon. Want niets wat we overal hebben gezien weerlegt dat. Sterker nog, alles wat we ooit zien en ooit hebben bedacht, versterkt alleen maar het argument.”

Het lijkt erop dat een van de grootste mysteries in de archeologie eindelijk een stap in de juiste richting zet.

Zoals eerder door The Post gemeld, dook er in 2023 een nieuw gezicht op op Paaseiland — letterlijk.

Het toen nieuwe moai-beeld werd ontdekt in een uitgedroogde vulkaankratermeer nadat een brute droogte het gebied had leeggemaakt, waarbij het vijf meter hoge stenen figuur naar de hemel staarde.

Het vulkanische eiland — ongeveer 3.200 kilometer van de kust van Chili — is wereldberoemd om zijn meer dan 900 moai, uitgehakt door de Rapa Nui mensen vanaf ongeveer 1100 na Christus.

Dus uiteindelijk, als het erop aankwam bergen te verzetten, zette Rapa Nui gewoon één voet — of standbeeld — voor de andere.

