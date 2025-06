Ireen Wüst en Letitia de Jong delen geweldig babynieuws: Lees het hier!

Ireen Wüst en Letitia de Jong, voormalig schaatssters, zijn recentelijk ouders geworden van hun eerste kind. Afgelopen dinsdag werd hun dochter geboren.

“Pip kwam op 17 juni ter wereld. We zijn overweldigd van geluk!”, lieten Ireen en Letitia via een Instagrambericht weten, samen met een foto van hun dochter.

Het schaatspaar

Ireen en Letitia, die sinds 2017 een koppel vormen, kondigden in januari aan dat ze een kindje verwachtten. In de lente van 2023 maakten ze bekend dat ze in het geheim waren getrouwd. Het huwelijksaanzoek vond plaats tijdens een vakantie op Curaçao in 2019, tegen een achtergrond van een zonsondergang.

1:08 Ireen Wüst: ‘Ja, wij gaan trouwen!’

Ireen heeft zes keer olympisch goud gewonnen en is hiermee de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Ze won haar eerste gouden medaille op 19-jarige leeftijd tijdens de Winterspelen in Turijn in 2006. Ireen ging met pensioen na haar overwinning op de 1500 meter tijdens de Winterspelen in Beijing vorig jaar.

0:46 Schaatskampioene Ireen Wüst is stiekem getrouwd

Foto: Instagram IreenW.