Josje Geniet van K3 Originals-Concert: ‘Ik Kon Alles Meezingen!’

Sinds de aankondiging van de reünieconcerten van de oorspronkelijke K3 leden, borrelt er een veelbesproken vraag op: had Josje Huisman niet betrokken moeten worden? Josje heeft uitgesproken het jammer te vinden niet benaderd te zijn, maar ze heeft desondanks de voorstelling bijgewoond.

“Ik was bij de eerste voorstelling aanwezig”, deelde ze in een interview met Bas & Dylan op Radio 538. Op de vraag of ze nostalgische gevoelens had tijdens het concert antwoordde ze: “Nee, niet echt. Ik ben niet opgegroeid met K3, dus het is geen nostalgie voor mij. Het was vooral leuk om mijn voormalige collega’s weer te zien en naar de muziek te luisteren. Ik kon alle liedjes wel meezingen.”

Josje, die meer dan vijf jaar deel uitmaakte van K3, zal echter geen gastoptreden verzorgen tijdens de reünieconcerten. “Ik dacht na de eerste show dat het speculeren wel zou stoppen”, vertelt Josje. Desondanks blijft het onderwerp online veel besproken. “Het was niet zo, het is niet zo; het zijn de Originals. Ze zijn ooit begonnen zonder mij, en dat is wat ze nu weer doen.” Toch had Josje het op prijs gesteld als ze was uitgenodigd.

Overslagen

Josje voelde zich enigszins overslagen nadat de reünieconcerten waren aangekondigd. Ze onthulde kort na de bekendmaking: “Ik wist van niets.” In een TikTok-video uitte ze haar teleurstelling: “Ik had het echt leuk gevonden om deel te nemen.” Ze start haar bericht met: “Hey hey, even een korte video van mij over het nieuws dat nu eindelijk bevestigd is: er komt een K3 reünie. Er waren al geruchten, maar ik wist oprecht van niets.”

Karen belde haar op een vrijdagavond met het nieuws van de reünie. “Eerst dacht ik dat ze me wilde vragen om mee te zingen, maar dat bleek niet het geval. Dat had ik zeker leuk gevonden.”

Met de video wilde Josje duidelijk maken dat ze zeker niet geweigerd zou hebben. “Ik vind het ergens wel jammer. Maar ik begrijp het ook. Als ze het zo willen doen, heb ik daar natuurlijk alle respect voor.”

1:34 Josje Huisman niet gevraagd voor reünieconcert K3

Teleurgesteld

“Ik heb altijd enorm genoten van mijn tijd bij K3”, vertelt Josje. Ze beschouwt het als een prachtige kans die ze kreeg toen Kathleen vertrok. Ook is ze trots dat ze deel uitmaakt van de geschiedenis van K3. “Wow, ik kan mijn woorden niet vinden, ik begin te stotteren”, zegt Josje met een verdrietige ondertoon. “Ja, ik vind het eigenlijk wel echt jammer.”

Ze benadrukt dat als zij het zelf had georganiseerd, ze iedereen had uitgenodigd. “Je hebt zo’n breed scala aan fans, van hele jonge tot oudere fans die er vanaf het begin bij zijn geweest en alles ertussenin. Veel mensen kennen K3 in verschillende samenstellingen.” Desondanks respecteert ze de genomen beslissing volledig. “Het is prima. Ik wilde gewoon dit berichtje maken. Ik zie jullie wel weer en wens iedereen die gaat veel plezier. Het wordt vast heel leuk”, aldus Josje.

K3 door de jaren heen

Kathleen stond tien jaar lang op het podium met Karen en Kristel. Na haar vertrek nam Josje haar plaats in en was zij zes jaar lang een deel van K3. In 2015 werd het tijd voor Josje, Kristel en Karen om hun plek in K3 over te dragen. Via de talentenjacht K3 zoekt K3 kwamen Marthe De Pillecyn, Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer in de groep. Klaasje werd in 2021 vervangen door Julia Boschman, zoals te zien is in de onderstaande video.