K3-zangeres Terug op Podium: Mis Haar Grootse Comeback Niet!

Een memorabele terugkeer voor K3’s Marthe De Pillecyn

Na haar moederschapsverlof maakte Marthe De Pillecyn van K3 afgelopen zaterdag haar comeback op het podium. Dit gebeurde in Den Bosch (zie video).

Marthe’s terugkeer na de geboorte van haar eerste kind

In februari werd Marthe moeder van haar eerste kind. De 28-jarige zangeres liet haar volgers meegenieten van de voorbereidingen op haar terugkeer via haar Instagramaccount. Ook het officiële kanaal van K3 vierde haar terugkeer met een speciale boodschap: “Welkom terug Marthe!”, begeleid door een video van haar herintrede op het podium.

Reacties op de comeback

Gedurende haar zwangerschapsverlof werd Marthe vervangen door Nora Gharib, die zich “vereerd” voelde om Marthe te mogen vervangen. Nora deelde haar ervaringen op Instagram, waarbij ze aangaf dat wat begon als een tijdelijke vervanging, uitgroeide tot een onvergetelijk avontuur dat ze voor altijd zal koesteren.

Nora bedankte ook de andere K3-leden Hanne en Julia voor hun warmte, vertrouwen, vriendschap en het plezier dat ze samen hadden. Ze prees hen niet alleen als collega’s maar ook als zussen op het podium. Aan Marthe richtte ze speciaal de woorden: “Bedankt voor jouw steun, lieve woorden en vertrouwen. Ik voel me vereerd om even in jouw schoenen te hebben mogen staan.”

Verder uitte Nora haar dankbaarheid richting Studio 100, het team achter de schermen en het publiek, voor de kans om onderdeel te zijn van iets zo speciaals.

De geschiedenis en toekomst van K3

Sinds de oprichting in 1998 heeft K3 verschillende veranderingen in samenstelling meegemaakt. De originele leden van K3 zijn volop aan het repeteren voor een reeks reünieshows die volgend jaar plaatsvinden.

