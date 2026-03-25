Harvard-wetenschapper kraakt bizar voorstel: Ruimteschip moet komeet 3I/ATLAS onderscheppen

Zetten we in op de verkeerde ster?

Harvard-wetenschapper Avi Loeb heeft kritiek geuit op een schijnbaar vergezocht voorstel om de interstellaire komeet 3I/ATLAS met een ruimtevaartuig te onderscheppen, door te stellen dat we onze energie verkeerd investeren.

“Is dit waarin we onze middelen moeten steken?” vroeg de astrofysicus, die herhaaldelijk theorieën heeft gepresenteerd over de zogenaamde buitenaardse oorsprong van de ruimterots, aan The Post. Hij vergeleek het met een ongezonde romantische obsessie, en vroeg: “Voordat je besluit over een langdurige verbintenis, moet je jezelf afvragen: ‘Is dit echt het object waarmee ik wil trouwen?'”

De onderzoeker doelde op een nog niet gepubliceerde studie die beweerde dat het mogelijk was om ATLAS in te halen met een sonde, waardoor we een ritje konden maken en andere zonnestelsels dan het onze konden verkennen.

Helaas zouden we snel moeten handelen. Volgens de auteurs van de studie, waaronder voormalig NASA-medewerker en hoofdwetenschapper van Space Initiatives, Marshall Eubanks, zou de interceptiemissie in 2035 moeten worden gelanceerd met de hoop om de intergalactische indringer tegen 2085 in te halen, meldde Space.com.

Om deze sciencefiction-achtige prestatie te bereiken, zouden wetenschappers een fenomeen moeten benutten dat bekend staat als het Oberth-effect, dat inhoudt dat je een snelheidsboost krijgt van het zwaartekrachtsveld van de Zon.

Dit zou vereisen dat de ATLAS-interceptor zijn motoren opvoert bij het perihelium – het dichtstbijzijnde punt van het object tot de genoemde zwaartekrachtentiteit, in dit geval onze zon.

Hoewel het ver gezocht lijkt, merkte Eubanks op dat “elke lancering het Oberth-effect gebruikt”, hoewel hij opmerkte dat er geen record is van hun voorgestelde variatie die “een grote raketverbranding bij de dichtstbijzijnde nadering tijdens een flyby” omvat.

Inderdaad, de sonde zou gevaarlijk dicht bij de zon moeten vliegen, zoals een interstellaire Icarus. Dit zou vereisen dat onze hypothetische lifter wordt uitgerust met een zonneschild, net zoals bij NASA’s Parker Solar Probe toen het in 2023 binnen 3,7 miljoen mijl van onze lichtbron kwam. De op zonne-energie werkende interceptor zou veel dichterbij moeten komen en, net als Parker, verschillende fly-by’s van Venus moeten uitvoeren om de juiste snelheid te bereiken.

Als onderzoekers deze manoeuvre kunnen uitvoeren, zou de 3I/ATLAS-interceptor waarschijnlijk het snelste ruimtevaartuig ooit worden, “met een goede maat”, zei Eubanks.

Loeb geloofde echter dat de moeite het niet waard was. “Deze tijdschaal klinkt erg lang,” schamperde de onderzoeker, waarbij hij beweerde dat de meesten van ons “niet meer in leven zullen zijn” tegen de tijd dat de sonde theoretisch ATLAS zou bereiken.

Tegen die tijd, volgens Loeb, zouden we “honderden interstellaire objecten” hebben gedetecteerd die we zouden kunnen achtervolgen in plaats van ATLAS na te jagen, dat in maart langs Jupiter zal vliegen voordat het ons zonnestelsel voorgoed verlaat.

Hij berekende dat er mogelijk wel 35 miljoen interstellaire objecten zijn “ongeveer ter grootte van een persoon die zich binnen de baan van de Aarde rondom het zuiden bevinden.” “Gezien een grote steekproef, zouden we mogelijk anomalieën kunnen zien die er technologisch uitzien, in welk geval we die zeker zouden moeten bezoeken,” verklaarde hij.

Loeb zei dat het beter zou zijn om technologie te ontwikkelen om ze te analyseren en onderscheppen in plaats van ATLAS door het kosmos te achtervolgen. Hij beweerde dat krachtige telescopen zoals het Vera C. Rubin Observatorium, dat deze week realtime waarschuwingen begon uit te geven, gebruikt konden worden om deze verkenning te ondersteunen terwijl we voortstuwings technologieën konden ontwikkelen om hen te bereiken.

Zelfs Eubanks gaf toe dat onze middelen beter besteed konden worden, door te verklaren: “Misschien, nadat bijvoorbeeld tien interstellaire objecten zijn gevonden, zal 3I gewoon lijken, en zal het niet de moeite waard lijken om een expeditie op te zetten om het na te jagen.”

De Europese Ruimtevaartorganisatie is al van plan om haar Comet Interceptor-missie tegen 2028 te lanceren en deze in de ruimte te ‘parkeren’, zodat het potentieel een bezoeker van daarbuiten kan onderscheppen.

Loeb vergeleek onze ATLAS-affiniteit met daten.

“Je gaat naar een bar en je ziet iemand aantrekkelijk en je zegt: ‘oké, nou, ik moet meer over die persoon te weten komen,'” zei hij. “Tegen de tijd dat je beweegt, is de persoon de deur uit naar de donkere straat. Nu is het punt, er zijn nog veel meer mensen in de bar.”

“Je zou met veel meer mensen moeten daten om je steekproef te vergroten,” drong hij aan, voor hij grappend zei: “trouw nooit na een eerste afspraakje.”