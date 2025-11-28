Jan Smit spreekt uit over kerstviering met Monique: Ontdek zijn reactie!

De afgelopen tijd is er in de media veel te doen geweest over de familieband tussen Jan en Monique Smit. Beiden bleven voor de camera terughoudend, maar recent heeft Jan voor het eerst publiekelijk gereageerd tijdens een interview met Shownieuws. Hij wenst iedereen een fijne kerst toe en heeft buiten beeld wat meer details gedeeld over de vermeende onenigheid tussen hem en zijn zus.

Eerder deze maand maakte Monique bekend dat haar feestelijke liedjes door haar oude platenlabel van Spotify waren gehaald. Jan sprak hierover kort en vaag tijdens zijn optreden bij Lunch Lekker met Daniël Dekker op Radio 5. “Ik vind het niet gepast om dergelijke zaken via de radio te bespreken,” zei Jan. “Wat ik wel kan zeggen is dat Monique heel goed begrijpt waarom we als label bepaalde beslissingen nemen. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Kerst

Het is onduidelijk wat er precies speelt tussen Jan en Monique Smit. Toen onze reporter vroeg of de familie dit jaar samen Kerstmis viert, antwoordde Jan wederom ontwijkend. “Ik breng Kerst door in Ahoy met al mijn dierbare vrienden en collega’s. Iedereen hoopt op een mooie Kerst, en dat geldt natuurlijk ook voor mijzelf.”

Moeilijk jaar

Jan heeft achter de schermen aangegeven dat de familie momenteel met serieuze zaken bezig is. Volgens het tijdschrift Privé werd bij de moeder van Jan en Monique onlangs kanker geconstateerd, waarvoor zij behandeld wordt. Monique heeft via haar manager laten weten: “Het klopt dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben door de ziekte van mijn moeder. Gelukkig is dat nu achter de rug en werkt ze hard aan haar herstel, waar we allemaal erg dankbaar voor zijn.”

Jan vertelt dat zijn moeders ziekte een zware tijd voor de familie betekent en dat ze dit samen proberen te doorstaan. “Dit is niet het moment om zaken via de media uit te vechten,” stelt hij. “Het belangrijkste is dat Monique en ik zelf de situatie begrijpen.”