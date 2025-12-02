Amerikaans Congreslid Eist NASA Foto’s: Mysterieuze Kleurverandering Komeet 3I/ATLAS Voor Derde Keer

Zij wil dat ATLAS op de kaart wordt gezet.

Te midden van de toenemende mysterie rond 3I/ATLAS roept GOP-vertegenwoordiger Anna Paulina Luna NASA op om nog niet vrijgegeven gegevens en afbeeldingen van de komeet ter grootte van Manhattan te delen om ons begrip te vergroten.

De 36-jarige vertegenwoordigster uit Florida deelde een X-post van haar brief, die gericht was aan waarnemend NASA-administrator Sean Duffy.

“Ik schrijf om de vrijgave van specifieke observatiegegevens die recentelijk door NASA-missies zijn vastgelegd met betrekking tot 3I/ATLAS te verzoeken,” schreef Luna. “Deze informatie is van groot belang voor het bevorderen van ons begrip van interstellaire bezoekers en hun interactie met ons zonnestelsel.”

Deze oproep komt op een moment dat de komeet tekenen van niet-gravitationele versnelling vertoonde en “blauwer dan de zon” leek terwijl deze langs onze lokale ster vloog, waardoor Harvard-wetenschapper Avi Loeb speculeerde dat het een buitenaards vaartuig “motor” zou kunnen hebben.

De wetgever riep het ruimteagentschap specifiek op om de beelden vrij te geven die de HiRISE-camera aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter tussen 2 en 3 oktober heeft gemaakt.

Zij verzocht ook om “aanvullende gegevens” van het betreffende ruimtevaartuig, de Perseverance Rover, en “andere Marsmissies die mogelijk ongebruikelijke activiteit in de buurt van Mars hebben gedetecteerd rond of na 3 oktober 2025, toen 3I/ATLAS binnen ongeveer 30 miljoen kilometer (18,6 miljoen mijl) van de planeet passeerde.”

Bij toeval beschuldigde Loeb NASA ervan hem het HiRISE-camera beeld dat op 2 oktober werd gemaakt niet te willen tonen, wat suggereerde dat het beeld bewijs had kunnen leveren van de niet-kometische kenmerken van het kosmische lichaam, zoals een staart die naar de zon wijst en niet ervan weg zoals gebruikelijk is.

Verder in de brief drong Luna er bij het ruimteagentschap op aan om ATLAS, dat het derde interstellaire object is dat ooit in ons zonnestelsel is geregistreerd, nauwlettend in de gaten te houden.

“Ik moedig NASA aan om extra observaties van 31/ATLAS door de Juno-missie bij Jupiter te financieren, waarbij alle beschikbare instrumenten worden gebruikt, inclusief de radiosensoren,” schreef ze. “Observaties vanuit dit gezichtspunt kunnen waardevolle inzichten opleveren over de samenstelling, traject en mogelijke interactie van het object met de zonnewind.”

Loeb prees Luna voor haar initiatief in een recente post op Medium, schrijvend, “We zijn allemaal diep dankbaar voor de visionaire steun die vertegenwoordiger Luna heeft getoond aan grenswetenschap door haar brief.”

De politica is niet de enige prominente figuur die vragen stelt over onze bezoeker van verderop.

Vorige week vroeg Kim Kardashian Duffy op X om de “thee” te morsen over het interstellaire entiteit. “Goede vraag!” reageerde de directeur prompt. “@NASA’s waarnemingen tonen aan dat dit de derde interstellaire komeet is die door ons zonnestelsel passeert. Geen aliens. Geen bedreiging voor het leven hier op aarde.”

Loeb bekritiseerde Duffy in een andere blogpost, opmerkend hoe de NASA-chef reageerde op Kardashian, “een succesvolle zakenvrouw” in plaats van een wetenschapper.

Hij titelde het bericht, “Kim Kardashian is Welkom om zich aan te sluiten bij mijn onderzoeksteam op 3I/ATLAS.”