Nobelprijswinnaar James Watson Overleden: Mede-ontdekker DNA-structuur Sterft op 97-jarige Leeftijd

James D. Watson overleden op 97-jarige leeftijd

James D. Watson, bekend van zijn medeontdekking van de dubbele helixstructuur van DNA in 1953, is overleden. Hij was 97 jaar oud. Deze doorbraak heeft een revolutie in de geneeskunde, misdaadbestrijding, genealogie en ethiek teweeggebracht.

De ontdekking, gedaan toen de uit Chicago afkomstige Watson slechts 24 was, maakte hem decennialang een gevierd figuur in de wetenschappelijke wereld. Echter, tegen het einde van zijn leven werd hij bekritiseerd en professioneel gecensureerd vanwege controversiële uitspraken, waaronder zijn bewering dat zwarte mensen minder intelligent zijn dan witte mensen.

Watson ontving in 1962 samen met Francis Crick en Maurice Wilkins de Nobelprijs voor het ontdekken dat DNA een dubbele helix is, bestaande uit twee strengen die om elkaar heen draaien en zo een lange, zachtjes draaiende ladder vormen.

Deze realisatie was een mijlpaal. Het gaf direct inzicht in hoe erfelijke informatie wordt opgeslagen en hoe cellen hun DNA dupliceren bij celdeling, waarbij de twee DNA-strengen uit elkaar gaan als een rits.

Onder zowel wetenschappers als niet-wetenschappers werd de dubbele helix een direct herkenbaar symbool van de wetenschap, dat zelfs verscheen in werken van Salvador Dali en op een Britse postzegel.

De ontdekking opende de deur naar recentere ontwikkelingen zoals het aanpassen van de genetische samenstelling van levende wezens, het behandelen van ziekten door genen in patiënten in te brengen, het identificeren van menselijke resten en criminele verdachten aan de hand van DNA-monsters en het traceren van stambomen. Maar het heeft ook veel ethische vragen opgeroepen, zoals of we het ‘blauwdruk’ van het lichaam moeten veranderen om cosmetische redenen of op een manier die overgaat op nakomelingen.

“Francis Crick en ik hebben de ontdekking van de eeuw gedaan, dat was duidelijk,” zei Watson ooit. Hij schreef later: “We hadden nooit kunnen voorzien welke explosieve impact de dubbele helix zou hebben op wetenschap en samenleving.”

Na deze ontdekking heeft Watson nooit meer een vergelijkbare laboratoriumontdekking gedaan. In de daaropvolgende decennia schreef hij invloedrijke studieboeken en een bestseller memoires, en leidde hij het project om het menselijk genoom in kaart te brengen. Hij koos veelbelovende jonge wetenschappers uit en steunde hen. Ook gebruikte hij zijn prestige en contacten om wetenschapsbeleid te beïnvloeden.

Watson overleed in een hospice na een kort ziekbed, vertelde zijn zoon vrijdag. Zijn voormalige onderzoekslaboratorium bevestigde dat hij een dag eerder was overleden.

“Hij bleef altijd vechten voor mensen die leden aan ziekten,” zei Duncan Watson over zijn vader.

Watsons motivatie om het genenproject te steunen was persoonlijk: zijn zoon Rufus was opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke diagnose van schizofrenie, en Watson dacht dat het kennen van de complete samenstelling van DNA cruciaal zou zijn om die ziekte te begrijpen—misschien op tijd om zijn zoon te helpen.

In 2007 trok Watson ongewenste aandacht toen het Sunday Times Magazine van Londen hem citeerde met de uitspraak dat hij “inherently gloomy about the prospect of Africa” was omdat “al ons sociaal beleid is gebaseerd op het feit dat hun intelligentie gelijk is aan die van ons—wat alle tests zeggen van niet echt.” Hij zei dat hij hoopte dat iedereen gelijk was, “maar mensen die te maken hebben met zwarte werknemers vinden dit niet waar.”

Hij bood zijn excuses aan, maar na internationale ophef werd hij geschorst als kanselier van het prestigieuze Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Hij ging een week later met pensioen. Hij had daar bijna 40 jaar lang verschillende leiderschapsfuncties vervuld.

In een televisiedocumentaire die begin 2019 werd uitgezonden, werd Watson gevraagd of zijn standpunten waren veranderd. “Nee, helemaal niet,” zei hij. Als reactie trok het Cold Spring Harbor-lab verschillende eretitels in die het aan Watson had gegeven, waarbij het verklaarde dat zijn uitspraken “verwerpelijk” en “niet ondersteund door de wetenschap” waren.

Watsons combinatie van wetenschappelijke prestaties en controversiële opmerkingen creëerde een gecompliceerde nalatenschap.

“Hij toonde een betreurenswaardige neiging tot inflammatoire en beledigende opmerkingen, vooral laat in zijn carrière,” zei Dr. Francis Collins, directeur van de National Institutes of Health, in 2019. “Zijn uitbarstingen, vooral als ze betrekking hadden op ras, waren zowel diepgaand misleid als diep kwetsend. Ik wou dat Jim’s visies op samenleving en menselijkheid konden overeenkomen met zijn briljante wetenschappelijke inzichten.”

Lang voordat dit alles gebeurde, hekelde Watson politieke correctheid.

“Een aanzienlijk aantal wetenschappers is niet alleen bekrompen en saai, maar ook gewoon dom,” schreef hij in “The Double Helix,” zijn bestverkochte boek uit 1968 over de ontdekking van DNA.

Voor succes in de wetenschap schreef hij: “Je moet domme mensen vermijden… Doe nooit iets dat je verveelt… Als je niet met je echte collega’s (inclusief wetenschappelijke concurrenten) kunt staan, ga dan uit de wetenschap… Om een groot succes te maken, moet een wetenschapper bereid zijn om in grote problemen te komen.”

Watson, een lange, magere man die al op 23-jarige leeftijd een PhD had, arriveerde in de herfst van 1951 aan de Universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië, waar hij Crick ontmoette. Zoals een biograaf van Watson later zei, “was het liefde op het eerste gezicht op intellectueel niveau.”

Crick zelf schreef dat het partnerschap deels floreerde omdat de twee mannen “een zekere jeugdige arrogantie, meedogenloosheid en ongeduld met slordig denken” deelden.

Samen zochten ze naar de structuur van DNA, geholpen door röntgenonderzoek van collega Rosalind Franklin en haar promovendus Raymond Gosling. Watson werd later bekritiseerd voor een denigrerende beschrijving van Franklin in “The Double Helix”, en tegenwoordig wordt zij beschouwd als een prominent voorbeeld van een vrouwelijke wetenschapper wier bijdragen over het hoofd werden gezien. (Zij overleed in 1958.)

Watson en Crick bouwden Tinker Toy-achtige modellen om de structuur van het molecuul uit te werken. Op een zaterdagochtend in 1953, na te hebben gespeeld met stukjes karton die hij zorgvuldig had uitgesneden om fragmenten van het DNA-molecuul voor te stellen, realiseerde Watson zich plotseling hoe deze stukjes de “sporten” van een dubbele helixladder konden vormen.

Zijn eerste reactie: “Het is zo mooi.”

Na de ontdekking bracht Watson twee jaar door aan het California Institute of Technology, waarna hij in 1955 toetrad tot de faculteit van Harvard. Voordat hij Harvard in 1976 verliet, had hij in feite het programma voor moleculaire biologie van de universiteit opgezet, herinnerde wetenschapper Mark Ptashne zich in een interview uit 1999.

Watson werd in 1968 directeur van het Cold Spring Harbor-lab, in 1994 zijn president en tien jaar later zijn kanselier. Hij maakte van het lab op Long Island een educatief centrum voor wetenschappers en niet-wetenschappers, richtte onderzoek op kanker, wakkerde een gevoel van opwinding aan en haalde enorme sommen geld op.

Hij transformeerde het lab tot een “levendig, ongelooflijk belangrijk centrum”, zei Ptashne. Het was “een van de wonderen van Jim: een meer slordige, minder gladde, minder typisch innemende persoon kon je je nauwelijks voorstellen.”

Van 1988 tot 1992 leidde Watson de federale inspanning om de gedetailleerde samenstelling van menselijk DNA te identificeren. Hij creëerde de enorme investering van het project in ethisch onderzoek door het simpelweg aan te kondigen op een persconferentie. Hij zei later dat het “waarschijnlijk het verstandigste was wat ik het afgelopen decennium heb gedaan.”

Watson was aanwezig in het Witte Huis in 2000 voor de aankondiging dat het federale project een belangrijk doel had bereikt: een “werkversie” van het menselijk genoom, in wezen een routekaart naar een geschatte 90 procent van de menselijke genen.

Onderzoekers presenteerden Watson in 2007 met de gedetailleerde beschrijving van zijn eigen genoom. Het was een van de eerste genomen van een individu die werd ontcijferd.

Watson wist dat genetisch onderzoek bevindingen kon opleveren die sommige mensen ongemakkelijk maken. In 2007 schreef hij dat wanneer wetenschappers genetische varianten identificeren die mensen predisponeren voor criminaliteit of die de intelligentie aanzienlijk beïnvloeden, de bevindingen bekend moeten worden gemaakt in plaats van te worden onderdrukt uit politieke correctheid.

James Dewey Watson werd geboren in Chicago op 6 april 1928, in “een gezin dat geloofde in boeken, vogels en de Democratische Partij,” zoals hij het zelf uitdrukte. Van zijn vogelkijkende vader erfde hij een interesse in ornithologie en een afkeer van verklaringen die niet op rede of wetenschap berustten.

Watson was een vroegrijp kind dat graag las, boeken bestudeerde zoals “The World Telegraph Almanac of Facts.” Hij ging naar de Universiteit van Chicago met een beurs op 15-jarige leeftijd, studeerde af op zijn 19e en behaalde drie jaar later zijn doctoraat in de zoölogie aan de Indiana University.

Hij raakte geïnteresseerd in genetica op 17-jarige leeftijd toen hij een boek las dat zei dat genen de essentie van het leven waren.

“Ik dacht, ‘Nou, als het gen de essentie van het leven is, wil ik er meer over weten,’” herinnerde hij zich later. “En dat was noodlottig, want anders zou ik mijn leven hebben besteed aan het bestuderen van vogels en niemand zou van mij hebben gehoord.”

Op dat moment was het niet duidelijk dat genen van DNA waren gemaakt, tenminste niet voor enige levensvorm anders dan bacteriën. Maar Watson ging naar Europa om de biochemie van nucleïnezuren zoals DNA te studeren. Op een conferentie in Italië zag Watson een röntgenfoto die aangaf dat DNA kristallen kon vormen.

“Plotseling was ik enthousiast over chemie,” schreef Watson in “The Double Helix.” Als genen konden kristalliseren, “moesten ze een regelmatige structuur hebben die op een eenvoudige manier kon worden opgelost.”

“Een mogelijke sleutel tot het geheim van het leven was onmogelijk uit mijn gedachten te bannen,” herinnerde hij zich.

In de decennia na zijn ontdekking bleef Watson beroemd. Apple Computer gebruikte zijn foto in een reclamecampagne. Op conferenties fluisterden afgestudeerde studenten die nog niet geboren waren toen hij in Cambridge werkte elkaar toe: “Daar is Watson. Daar is Watson.” Ze lieten hem servetten of exemplaren van “The Double Helix” signeren.

Een verslaggever vroeg hem in 2018 of een gebouw bij het Cold Spring Harbor-lab naar hem was vernoemd. Nee, antwoordde Watson, “Ik heb geen gebouw nodig dat naar mij is vernoemd. Ik heb de dubbele helix.”

Zijn opmerkingen over ras in 2007 waren niet de eerste keer dat Watson een gevoelige snaar raakte met zijn commentaar. In een toespraak in 2000 suggereerde hij dat het seksuele verlangen verband houdt met huidskleur. En eerder vertelde hij een krant dat als een gen dat seksualiteit reguleert werd gevonden en kon worden gedetecteerd in de baarmoeder, een vrouw die geen homoseksueel kind wilde hebben, een abortus zou moeten kunnen krijgen.

Meer dan een halve eeuw nadat hij de Nobelprijs won, bood Watson in 2014 zijn gouden medaille te koop aan. Het winnende bod, $4,7 miljoen, vestigde een record voor een Nobelprijs. De medaille werd uiteindelijk aan Watson teruggegeven.

Beide mede-winnaars van Watsons Nobelprijs, Crick en Wilkins, overleden in 2004.

