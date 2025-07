Vérine Bouwman is recentelijk onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze eervolle onderscheiding werd haar toegekend in het Orpheus Theater te Apeldoorn, direct na haar laatste optreden in de voorstelling End of Season van Introdans. Dit optreden was tevens het moment waarop zij afscheid nam als actieve danseres, hoewel ze bij het dansgezelschap betrokken blijft als repetitor en balletmeester.

Vérine Bouwman (geboren in 1987) was twintig jaar lang een prominente danseres bij het Arnhemse Introdans. Ze begon op zesjarige leeftijd met dansen in de balletstudio van Stella van Wanrooij in Wijchen, haar geboorteplaats. Haar danscarrière nam een vlucht toen ze naar de balletschool in Arnhem ging, gevolgd door studies aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en later de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Haar professionele danscarrière startte in 2005 met een stage bij Introdans in de productie Frou Frou ball-o-nière.

Gedurende haar carrière bij Introdans heeft ze in vele nationale en internationale producties gedanst. Ze was niet alleen op het podium actief, maar zette zich ook achter de schermen in voor het welzijn van haar collega-dansers. Zo was ze betrokken bij het verbeteren van de medische zorg en fysiotherapie voor dansers en nam ze zitting in de ondernemingsraad van het gezelschap. Bovendien geeft ze sinds drie jaar les aan de ArtEZ dansacademie.

In 2018 werd haar bijdrage aan de danswereld erkend met de Prijs van Verdienste van het Dansersfonds ’79, uitgereikt tijdens het Nationale Balletgala in Amsterdam. Het juryrapport prees haar om haar technische vaardigheden, intelligentie en efficiëntie in dans, en haar vermogen om persoonlijke nuances aan te brengen, wat haar theatrale uitvoeringen altijd overtuigend, oprecht en vrij van onnodige opsmuk maakt.