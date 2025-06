Startups scoren in mei: Record aan grote investeringen!

In mei was er een opvallende stijging in de investeringen in technologische start-ups, vergeleken met de vorige maand en het jaar daarvoor. Zelfs zonder de uitschieters mee te rekenen. Zo haalde het biotechnologiebedrijf Azafaros 132 miljoen euro op, en het AI-platform Toloka, voorheen onderdeel van het Russische Yandex, wist 72 miljoen binnen te slepen.

1. Azafaros: 132 miljoen voor de strijd tegen zeldzame metabole ziektes

Vanuit Leiden heeft Azafaros recentelijk een Series B-financieringsronde afgesloten waarbij het 132 miljoen euro ophaalde, onder leiding van Jeito Capital en Forbion Growth. Deze fondsen zijn bedoeld voor klinische testen van nizubaglustat, een behandeling voor de zeldzame genetische stofwisselingsziekten Niemann-Pick type C en GM1/GM2 gangliosidoses.

Deze ziekten zijn erfelijk en veelal fataal op jonge leeftijd. Azafaros, geleid door CEO Stefano Portolano, werd in 2018 opgericht door BioGeneration Ventures, voortbouwend op onderzoek van de Universiteit Leiden en Amsterdam UMC. In 2020 verzamelde het bedrijf al 25 miljoen euro. Het medicijn heeft inmiddels een versnelde beoordelingsstatus ontvangen in zowel de VS als Europa, wat de kans op snelle markttoelating verhoogt.

2. Toloka: 72 miljoen voor AI-training door mensen

Olga Megorskaya heeft voor haar Amsterdamse AI-platform Toloka een bedrag van 72 miljoen dollar (ongeveer 64 miljoen euro) opgehaald in een financieringsronde geleid door Bezos Expeditions, het investeringsfonds van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Ook Mikhail Parakhin, CTO van Shopify, investeerde en wordt executive chairman.

Toloka levert data voor het trainen van AI-modellen en gebruikt hiervoor een wereldwijde crowd van honderdduizenden thuiswerkers via zijn platform. Het bedrijf werkt samen met grote namen zoals Anthropic, Amazon en Microsoft en plant met deze investering een uitbreiding, vooral gericht op de Amerikaanse markt.

Hoewel Toloka sinds 2014 onderdeel was van het Russische Yandex, is het bedrijf na de oorlog in Oekraïne naar Nederland verhuisd, net als Megorskaya en veel van haar teamleden. Inmiddels is de band met Rusland verbroken en maakt Toloka deel uit van de aan Nasdaq genoteerde Nebius Group.

3. Salvia BioElectronics: 53 miljoen voor migrainebehandeling

Het in Eindhoven gevestigde medtech-bedrijf Salvia BioElectronics heeft 60 miljoen dollar (ongeveer 52,8 miljoen euro) opgehaald in een Series B-ronde geleid door Innovation Industries. Invest-NL en EIC Fund deden ook mee, evenals bestaande investeerders zoals Inkef, Panakès Partners en BOM.

CEO Hubert Martens en zijn team ontwikkelen MySalvia Therapy, dunne strips die onder de hoofdhuid worden geplaatst en daar via elektrische signalen zenuwen kalmeren die betrokken zijn bij migraine. Patiënten kunnen met een draagbaar apparaat zelf bepalen wanneer de elektrische impulsen worden afgegeven. Deze technologie wordt reeds gebruikt bij de behandeling van Parkinson en epilepsie.

4. AppSignal: 19,6 miljoen voor monitoring van apps

Thijs Cadier en Wes Oudshoorn hebben met AppSignal 19,6 miljoen euro opgehaald in een Series A-ronde, geleid door de Amerikaanse venture capital firma Elsewhere Partners. Hun tool monitort continu de interne werking van websites en identificeert bugs en storingen voor de ontwikkelaars die eraan werken.

AppSignal bedient al meer dan 2.000 organisaties wereldwijd met zijn application performance monitoring en streeft naar snelle groei in de VS. Daartoe is Brandon Swalve aangesteld als CEO, die een kantoor zal openen in Austin, Texas, om de Amerikaanse markt te bedienen. Cadier en Oudshoorn blijven vanuit Amsterdam het Europese team leiden.

5. Optics11: 17 miljoen voor bescherming van zeekabels

Paul Heiden, voormalig marineofficier en CEO van het Amsterdamse Optics11, heeft 17 miljoen euro opgehaald in een ronde geleid door Forward.one, SET Ventures en het Duitse Join. Daarnaast zullen banken later dit voorjaar een lening van 25 miljoen verstrekken.

Zijn bedrijf ontwikkelt de OptiBarrier, een detectiesysteem dat met glasvezelsensoren zeekabels, transformatorstations en andere kritieke infrastructuur realtime controleert op sabotage en storingen. Optics11, een spin-off van de VU, heeft nu 70 medewerkers en zag zijn omzet vorig jaar stijgen naar 4,5 miljoen euro.

6. Eyeo: 15 miljoen euro voor geavanceerdere camerachips

Jeroen Hoet heeft met zijn Nederlands-Belgische startup Eyeo 15 miljoen euro opgehaald in een zaaironde, mede geleid door imec.xpand en Invest-NL. Het bedrijf, een spin-off van het Leuvense onderzoekszentrum imec en gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven, ontwikkelt geavanceerde beeldsensortechnologie. In plaats van traditionele kleurfilters die 70 procent van het licht blokkeren, gebruikt Eyeo nanofotonische structuren die licht splitsen en naar de juiste pixels sturen.

Deze technologie maakt beeldsensoren drie keer gevoeliger en verdubbelt de resolutie zonder dat de sensoren groter moeten worden. Dit is essentieel voor slankere smartphones en nieuwe toepassingen zoals AR/VR-brillen. Eyeo verwacht binnen twee jaar evaluatiekits beschikbaar te hebben voor geselecteerde klanten en positioneert zich als een Europees alternatief voor Aziatische en Amerikaanse beeldsensorproducenten.

7. Duna: 10,7 miljoen euro voor digitale bedrijfsidentiteit

Duco van Lanschot en David Schreiber hebben met Duna 10,7 miljoen euro opgehaald in een zaaironde (!), geleid door Jan Hammer van Index Ventures, met bijdragen van bekende namen zoals Mollie-oprichter Adriaan Mol, Remote-founder Job van der Voort, Pieter van der Does (Adyen) en Frank Slootman (ex-Snowflake).

Hun Amsterdamse startup ontwikkelt een platform dat bedrijven helpt te voldoen aan alle (privacy)regels als ze omgaan met nieuwe klanten en partners. Duna werkt al samen met bedrijven als Plaid, Bol en Brand New Day. Op termijn wil Duna uitgroeien tot een netwerk voor deelbare bedrijfsidentiteit, vergelijkbaar met een digitaal paspoort voor bedrijven.

8. FononTech: 8,5 miljoen voor duurzamere chipproductie

Rob Hendriks en Fabien Bruning hebben met hun Eindhovense startup FononTech 8,5 miljoen euro opgehaald in een zaaironde geleid door Prime-oprichter Sake Bosch, waarin ook Innovation Industries, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, TNO en Shift Invest deelnamen. Bovendien ontvingen zij een subsidie van EIC Accelerator.

De spin-off van TNO’s Holst Centre ontwikkelt een technologie die 3D-verbindingen in chipverpakkingen mogelijk maakt met 80 procent minder materiaalverspilling. FononTech noemt zijn technologie Impulse Printing. Het nieuwe kapitaal wordt gebruikt om het eerste product af te ronden en klanten aan te trekken. FononTech verwacht later dit jaar opnieuw een financieringsronde af te sluiten om snel op te schalen met eigen productie.

9. Astrape Networks: 8 miljoen voor zuinigere datacenters

Francesco Pessolano heeft met zijn Eindhovense deeptech-startup Astrape Networks 7,9 miljoen euro opgehaald, inclusief 2,5 miljoen euro subsidie van de Europese Innovatieraad. Het geld kwam van PhotonVentures, Join Capital, de BOM en Shift Invest. De spin-off van de TU Eindhoven ontwikkelt optisch-elektronische schakelingen die datacenters sneller en zuiniger maken.

De bypass van Astrape zou de capaciteit van de centrales met 50 procent vergroten en het energieverbruik zelfs met 60 procent drukken. Gezien de datahonger van AI ligt er een grote markt open voor de Brabantse dataversneller, die de uitbreiding of bouw van nieuwe datapakhuizen kan helpen beperken.

10. MX3D: 7 miljoen euro voor internationale groei van robotisch 3D-printen

Ceo Gijs van der Velden kreeg met zijn 3D-printbedrijf MX3D 7 miljoen euro in een Series A-ronde, geleid door de investeringstak van het Franse energieconcern EDF, met deelname van ING Sustainable Investments en bestaande aandeelhouder PDENH. MX3D maakte furore met het 3D-printen van ‘s werelds eerste stalen brug in Amsterdam en ontwikkelt Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)-technologie voor het produceren van complexe metalen onderdelen.

Additive manufacturing stelt bedrijven in staat grote en complexe metalen onderdelen in eigen huis te produceren, wat materiaalverspilling met meer dan 80 procent vermindert. MX3D werkt al samen met klanten als BMW Group, nucleair installatiebedrijf Framatome en het Amerikaanse leger. Met de investering breidt MX3D zijn Amsterdamse faciliteit uit met een nieuwe productiehal en zes extra systemen.