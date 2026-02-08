Claude Dolgelukkig: ‘Een Droom Die Uitkomt!’

Zanger Claude over zijn eerste solo-optreden in AFAS Live

Zanger Claude keek afgelopen zaterdagavond met veel plezier terug op zijn allereerste grote soloperformance in AFAS Live, Amsterdam. Op Instagram deelde hij zijn ervaringen: “Ik heb intens genoten van elk moment!”

Claude beschrijft het concert als een hoogtepunt in zijn carrière en een verwezenlijking van zijn dromen. “Het was absoluut een piekmoment, ik heb van elke seconde genoten,” liet hij weten via Instagram, waarbij hij ook zijn liefde voor de locatie niet onder stoelen of banken stak: “AFAS Live was simpelweg fantastisch.”

Dit was de eerste keer dat Claude optrad in AFAS Live, waar hij na afloop zijn dankbaarheid uitte naar zijn volgers. In de afgelopen jaren heeft hij zich opgewerkt tot een prominente figuur binnen de Nederlandse popmuziek.

Zijn fans en volgers lieten onder het Instagram-bericht enthousiaste reacties achter. Een fan uitte: “Ongelooflijk, deze show was er een voor in de boeken.” Een ander voegde toe: “Wat een fantastische show. Ik ben nog steeds aan het nagenieten.” Ook kreeg hij complimenten zoals: “Je kunt echt trots zijn op jezelf. Je was geweldig.”

Verrassingsact

De avond bevatte ook een onverwachte verrassing toen Suzan & Freek het podium betraden als surprise-act. Het publiek was laaiend enthousiast. Tijdens het nummer ‘Vas-y’, dat Claude samen met het duo heeft uitgebracht, kwamen Suzan & Freek het podium op. “Wat geweldig dat jullie er zijn!” riep een euforische Claude.

Een fan deelde op TikTok: “Ik was erbij en moest huilen toen ze opkwamen.” Andere reacties waren: “Ik ben dol op Claude!” en “Ik wou dat ik erbij kon zijn…”

Award

Onlangs was er nog positief nieuws voor het duo Suzan & Freek. Zij wonnen een prijs tijdens de Zapp Awards voor hun lied ‘Ken je dat gevoel’, dat door de jongere doelgroep werd verkozen tot Favoriete Track NL.

De Zapp Awards werden dit jaar echter overschaduwd door bezuinigingen van de NPO. Diverse programma’s die genomineerd waren, zoals Proefkonijnen, Mollenstreken en Kids Top 20, moesten wijken vanwege financiële cuts.

