Ruimteagentschappen houden grootste planetaire verdedigingsoefening ooit: 3I/ATLAS nadert

Het is een oefening voor de apocalyps.

Met de nadering van komeet 3I/ATLAS tot de aarde over enkele dagen, organiseren wereldwijde agentschappen de grootste en meest uitgebreide planetaire verdedigingsoefening met als doel ons te beschermen tegen toekomstige bedreigingen vanuit het heelal.

“Dit is een uitstekende gelegenheid voor waarnemers over de hele wereld om te oefenen in het volgen van een komeet aan de hemel, voor het geval er ooit een gevaarlijke komeet richting aarde komt,” vertelden vertegenwoordigers van NASA aan The Post. Ze wezen op het feit dat we deze kosmische indringer al geruime tijd kunnen volgen.

De proef, die startte op 27 november en doorloopt tot januari 2026, werd geïnitieerd door het International Asteroid Warning Network, een wereldwijde coalitie van ruimte-experts, waaronder NASA, het European Space Agency en meer dan 23 landen.

Hun missie is het detecteren en monitoren van potentieel gevaarlijke asteroïden en ‘nabij-aardse objecten’ om hun mogelijke impact op onze planeet te beoordelen.

Gelukkig vormt 3I/ATLAS geen dreiging van een diepe impact. De komeet zal op vrijdag binnen 170 miljoen mijl van de aarde passeren voordat hij zijn reis door het heelal voortzet.

Ondertussen heeft NASA bevestigd dat het interstellaire object een komeet is en niet van kunstmatige of buitenaardse oorsprong, zoals Harvard-wetenschapper Avi Loeb herhaaldelijk speculeerde, daarbij wijzend op onconventionele kenmerken zoals zijn nongravitatieversnelling, anti-staart en vreemde stralen – die hij geloofde dat het een vorm van technologische stuwers konden zijn.

Desondanks geloven experts dat het van groot belang is om onze intergalactische bezoeker te monitoren om een blauwdruk te vormen voor het volgen van andere potentiële gevaren uit de diepe ruimte.

“Gevaren die afkomstig zijn uit de ruimte dragen het risico van plotselinge rampen en kunnen het dagelijks leven potentieel ontsporen, van natuurlijke bedreigingen zoals asteroïden en zonnestormen tot door de mens veroorzaakte zoals ruimtepuin,” zei de ESA in een verklaring. “Het Space Safety Programme van ESA is erop gericht deze ruimtegevaren tijdig te detecteren, te voorspellen en te mitigeren.”

In overeenstemming hiermee hebben NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter en zijn HiRISE camera zich aangesloten bij de campagne om ATLAS in de gaten te houden terwijl het door het heelal suist.

Ondertussen heeft de ESA, die vorige maand een recordbudget van bijna $30 miljard goedkeurde, haar voorspellingen aangescherpt door de positie van de hemelse sneeuwbal te volgen door gegevens te analyseren van aardse telescopen in Hawaï, Chili en Australië.

Deze gegevens werden gecombineerd met waarnemingen van de Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter en Juice sondes in de ruimte.

Door dit te doen, zijn ze erin geslaagd om de baan van de komeet te trianguleren. Echter, vertegenwoordigers van NASA vertelden The Post dat “waarnemingen van kometen uitdagend zijn voor planetaire verdedigingsdoeleinden omdat ze verschijnen als wazige, uitgebreide objecten in vergelijking met puntachtige asteroïden in het gezichtsveld van een telescoop.”

De ESA beschikt over twee instrumenten in de verdedigingsinspanningen tegen intergalactische gevaren, waaronder Meerkat, een 24/7 “geautomatiseerd waarschuwingssysteem voor onmiddellijke impact” wiens “primaire functie is om NEO’s te detecteren en te beoordelen die een onmiddellijke kans op botsing met de aarde hebben, typisch binnen de volgende 30 dagen.

Het andere, Aegis, verwerkt gegevens, banen van asteroïden en kometen, om risico’s ver in de toekomst te voorspellen, vaak over de volgende 100 jaar.

De agentschappen benadrukten echter de noodzaak om een manier te bedenken om de asteroïden van hun botsingskoers af te brengen zodra ze als een bedreiging zijn geïdentificeerd. In 2022 heeft NASA’s Double Asteroid Redirection Test ruimtevaartuig een asteroïde genaamd Dimorphos van koers doen veranderen door er met hoge snelheid tegenaan te rammen.

Loeb heeft het belang van het versterken van onze planetaire verdediging benadrukt.

“Het meeste onroerend goed bevindt zich eigenlijk daarbuiten in de Melkweg en niet op de rots die wij allemaal bezetten,” vertelde hij eerder aan The Post. “Zodra we ons realiseren dat er een buurman daarbuiten is die over buitenaardse technologie beschikt, kunnen we besluiten om ten minste een deel van de militaire budgetten die we gebruiken voor de verdediging van individuele naties te gebruiken voor de verdediging van de hele planeet.”

Hij stelde voor om een “planetaire verdedigingsnetwerk” op te zetten, bestaande uit een reeks ruimteschepen die technologische objecten die op weg zijn naar de aarde kunnen monitoren en zelfs onderscheppen.