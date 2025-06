Snel Rijk Worden? Zo Pakken Deze Jonge Miljonairs uit de Quote Top 100 Het Aan!

Investeerder Jeroen Bertrams nam de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs door om ondernemers te vinden die actief zijn in het investeren in startups. Hij identificeerde zes miljonairs die openstaan voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Net zoals vorig jaar, heb ik voor MT/Sprout de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs doorgenomen, waar de rijkste jonge ondernemers van Nederland op staan. Het is altijd inspirerend om te zien hoe deze mensen uit eigen kracht een vermogen hebben opgebouwd.

Deze lijst is voor veel jonge ondernemers een bron van potentiële investeerders. Wie zou immers niet een selfmade miljonair van de Quote-lijst als financier in zijn of haar bedrijf willen? Deze individuen beschikken niet alleen over veel kapitaal, maar ook over een schat aan ondernemerservaring.

Dit jaar heb ik specifiek gezocht naar ondernemers die duidelijk maken dat ze investeren in startups. Dit kan zeer voordelig zijn voor je eigen onderneming!

Job van der Voort: €650 miljoen en 13 investeringen

Direct een voltreffer. Job van der Voort staat bovenaan de lijst. Zijn fortuin dankt hij aan Remote.com. Volgens Quote is zijn vermogen ongeveer 650 miljoen euro waard.

Hoewel een deel van dit vermogen op papier staat, heeft hij volgens gegevens van Crunchbase in ten minste dertien startups geïnvesteerd. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Van der Voort investeert niet alleen kapitaal in jonge bedrijven, maar werkt ook aan het verbeteren van het startupklimaat in Nederland, waar volgens hem nog veel te winnen is.

Meer miljonairs die willen investeren

Op de twintigste plaats vind ik Stef van Vugt. Hij werd rijk met zijn bedrijf Fruits Music, dat slimme playlists voor Spotify samenstelde en verkocht. Recent heeft hij zijn bedrijf verkocht en beschikt nu over contant geld. Hij plant om een deel hiervan te investeren in startups. Ben je actief in de muziekindustrie? Dan zou hij een ideale investeerder kunnen zijn.

Alexander Willemsen van Scito Media, staat met een vermogen van 37 miljoen euro op de 47e plaats. Hij heeft al in verschillende startups geïnvesteerd en staat open voor meer.

De oprichters van Homey, Emile Nijsen en Stefan Witkamp, hebben hun bedrijf vorig jaar aan LG verkocht en zijn nu ook actief als investeerders. Met elk 26 miljoen euro aan kapitaal van Quote, zijn ze in staat om diverse pre-seed investeringen te doen. Ze hebben al enkele investeringen afgerond.

Luuk Schormans, die 76e staat met 22 miljoen euro, heeft ook verschillende startups onder zijn hoede. Deze beginnen succesvol te worden, zo meldt hij aan Quote. Er is zeker ruimte voor meer startups in zijn portfolio.

De juiste strategie voor financiering

Naast deze ondernemers die aangeven te willen investeren in startups, zijn er nog verschillende andere ondernemers op de lijst die ik vaak tegenkom wanneer ik naar startups kijk. Het is slim om deze lijst grondig door te nemen als je binnenkort financiering zoekt.

Het is belangrijk om niet zomaar je pitchdeck naar iedereen te sturen. Zoek naar ondernemers die jouw industrie of businessmodel goed begrijpen, en leg uit waarom je denkt dat er een goede match is.

En vergeet niet, als je zelf ooit op deze lijst terechtkomt, investeer dan ook een deel van je winst uit een exit in startups. In de VS is dit heel gebruikelijk, maar in Nederland valt hier nog veel te winnen.

