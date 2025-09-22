Cultuurdebat Nodig: Stop de Vernietiging van Kapitaal en Theater in de Regio!

‘Stop het cultureel uitkleden van onze provincies’

Theatergroep Suburbia uit Flevoland, Theaterproductiehuis Zeeland en Peergroup uit Drenthe hebben een oproep gedaan aan de Tweede Kamerleden en de cultuurcommissie. Ze vragen in een gezamenlijke brief om maatregelen die de culturele sector in de provincies ondersteunen. Deze middag staat een belangrijk cultuurdebat op de agenda van de Tweede Kamer.

De drie theatergezelschappen, die in januari hun vaste rijkssubsidie zijn kwijtgeraakt, verzoeken in hun brief aan de parlementariërs om een motie te steunen die de continuïteit van theater en cultuur in alle provincies waarborgt. Zij benadrukken de noodzaak voor tijdelijke financiële ondersteuning tot de geplande herziening van het subsidiesysteem in 2029.

Sinds begin dit jaar ontvangen Theatergroep Suburbia, Theaterproductiehuis Zeeland en Peergroup geen financiële steun meer van het Fonds Podiumkunsten. Volgens de gezelschappen leidt dit besluit tot verdere culturele verschraling in hun zogenaamde ‘witte-vlekkenprovincies’ en tot kapitaalvernietiging in deze regio’s. Bovendien biedt het huidige systeem van cultuursubsidies hun geen kans om opgenomen te worden in de culturele basisinfrastructuur (BIS), omdat hun provincies hier juridisch van uitgesloten zijn.

De theatergroepen herinneren de Kamerleden eraan dat er vorig jaar al over deze kwestie is gedebatteerd. Ondanks beloftes is de situatie in hun regio’s onveranderd gebleven. Ze stellen dat het mogelijk moet zijn om de bestaande budgetten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op een eerlijkere manier te verdelen, zodat de middelen terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. Dit zou voorkomen dat cultureel kapitaal uit de regio verdwijnt en zou bijdragen aan een toegankelijke cultuur in elke provincie.

Lokale overheden houden momenteel Theatergroep Suburbia, Theaterproductiehuis Zeeland en Peergroup nog overeind. Echter, gezien de aanhoudende problemen bij deze gemeenten, is dit geen duurzame oplossing. De gezelschappen waarschuwen dat zij vanaf volgend jaar mogelijk ten onder gaan als er geen actie wordt ondernomen.

