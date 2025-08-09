Danny Froger spreekt uit over Rick Brandsteder: ‘Moet op de blaren zitten’!

De juridische verwikkelingen rond Rick Brandsteder blijven de aandacht trekken

De voormalige tv-presentator Rick Brandsteder heeft onlangs veel media-aandacht gekregen na zijn arrestatie wegens rijden onder invloed. Hoewel de rechterlijke beslissing nog op zich laat wachten, blijft de publieke opinie hierover verdeeld en actief.

Danny Froger, die zelf ooit in een soortgelijke situatie verkeerde, heeft zijn perspectieven gedeeld in een diepgaand interview met Nieuwe Revu. Hij reflecteert op een uitdagende tijd in zijn eigen leven en geeft zijn mening over de situatie rondom Rick.

Ongeluk

“Ja, ik heb tien jaar geleden ook eens met een slok op gereden,” herinnert Danny zich. “Ik was onderweg naar huis van de Buma Awards in 2015 toen ik betrokken raakte bij een verkeersongeval. Ik liep daarbij onder andere gebroken ribben, een hersenschudding en een gekneusde long op.”

Danny heeft nog steeds spijt van het incident. “Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan dat het gebeurd is. Ik was jong en onbezonnen. Ik heb mijn lesje geleerd en ben er nipt aan ontkomen. Stom. Dat doe ik nooit meer.”

Eerlijk zijn

Danny spreekt over de impact van media-aandacht: “Het is het beste om gewoon eerlijk te zijn en te vertellen wat er gebeurd is. Het heeft geen zin om verhalen te verzinnen. Ik realiseerde me direct hoe dom ik was geweest en dat heb ik ook op alle mogelijke manieren duidelijk gemaakt.”

Hij benadrukt dat hij het nooit meer heeft gedaan en dat het een dure, maar waardevolle les was. “Maar zelfs die ene keer was al te veel,” voegt hij toe.

Rick Brandsteder

Danny spreekt ook over Rick. “Ik weet natuurlijk niet precies wat er gebeurd is. Als het verhaal klopt dat hij pas na het incident, zittend in de berm, heeft gedronken, kan ik begrijpen dat hij zich onrechtvaardig behandeld voelt,” zegt hij.

Het incident gebeurde slechts drie weken na het overlijden van Ricks vader, Ron Brandsteder. “Dat mensen verbanden leggen met zijn vader vind ik onzin. Rick is niet zijn vader. Ik begrijp dat mensen graag conclusies trekken, maar niets is bewezen. Als blijkt dat het waar is, dan zal hij de consequenties moeten accepteren. Zo kijk ik er nuchter tegen aan,” verklaart Danny.

