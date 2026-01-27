Zien: Sydney Sweeney hangt bh’s op aan Hollywood Sign: Illegale Stunt Trekt Aandacht!

Sydney Sweeney heeft opnieuw de aandacht getrokken. De ster van Euphoria en haar huidige project The Housemaid, vond dat het tijd was om het Hollywood Sign een nieuwe look te geven. Haar keuze? Een waslijn met beha’s die tussen de beroemde witte letters zweefde in Los Angeles.

Sydney deelde op Instagram een video waarin te zien is hoe zij en haar team ’s nachts de bekende Hollywood Letters beklimmen. Boven gekomen hangen ze een reeks beha’s over de letters, die er nonchalant bij hangen. De 28-jarige actrice staat daarna tevreden te kijken naar het resultaat. Missie geslaagd, zou je zeggen…

Maar er was een complicatie. De actie was namelijk niet helemaal volgens de regels. De Hollywood Chamber of Commerce, de eigenaar en beheerder van dit internationaal bekende oriëntatiepunt, heeft laten weten dat zij geen toestemming hadden gegeven voor deze actie. In een e-mail aan entertainmentwebsite TMZ, uitte voorzitter Steve Nissen dat iedereen die de Hollywood-letters voor commerciële doeleinden wil gebruiken, een licentie of uitdrukkelijke toestemming nodig heeft, welke in dit geval ontbrak.

Het is nog onzeker of de beelden gebruikt zullen worden om Sydney’s lingerie lijn te promoten. Ook is het nog de vraag of er juridische consequenties zullen volgen voor deze stunt.

“Racistische reclame”

Dit is niet de eerste keer dat Sydney controverse veroorzaakt met een reclamecampagne. Eerder kreeg zij kritiek op haar jeansreclame voor American Eagle. De slogan “Sydney Sweeney has great jeans” werd door sommigen gezien als een verwijzing naar ‘geweldige genen’ van een blanke vrouw met blond haar en blauwe ogen. Dit viel niet goed bij veel mensen.