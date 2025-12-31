Daphne Govers over zwangerschap na scheiding met Van Gerwen: “Een echt wondertje”

Daphne Govers, de voormalige echtgenote van Michael van Gerwen, heeft onlangs een uitgebreid interview afgelegd bij Shownieuws. In dit interview spreekt Daphne voor het eerst openlijk over haar nieuwe relatie met Robert en hun verwachte kindje.

Ze verwacht haar baby medio januari. “Het was een complete verrassing. Met mijn vorige twee kinderen heb ik ook complicaties gehad. Ik dacht dat ik niet natuurlijk zwanger kon worden. Dus dit voelt echt als een klein wonder.”

De aankondiging van haar nieuwe relatie en zwangerschap kwam kort na haar scheiding van Michael, zie de video hieronder. Hoewel de zwangerschap onverwacht was, is het kindje zeer welkom. “Mijn wereld stond even stil. Hoe moest ik dit aanpakken? Maar nu is alles op zijn plek gevallen. Het kindje is meer dan welkom.”

1:06 Voormalige partner Michael van Gerwen onthult nieuwe relatie en zwangerschap

Negatieve reacties

Op haar onthulling volgden veel negatieve reacties. Daphne heeft hier echter weinig van gemerkt. “Ik zat in een soort bubbel toen het nieuws naar buiten kwam. Ik heb mijn sociale media niet gecheckt. Ik heb wel gehoord dat er veel over me gezegd is. Ik ben vrij nuchter; die mensen komen toch niet aan mijn eettafel, dus laat ze maar praten.”

Ze erkent wel: “Natuurlijk, ik heb fouten gemaakt, dat weet iedereen. Dat ga ik niet verbergen. Maar de details houd ik liever voor mezelf.”

Wat Michael van de zwangerschap vindt? “Dat kan ik niet zeggen. Ik denk niet dat hij er blij mee is, maar ik weet het niet zeker”, vertelt ze.

De breuk

In mei maakte Michael bekend dat hij vanwege de breuk met Daphne niet meer zou deelnemen aan aankomende toernooien. “Tot mijn spijt moet ik mededelen dat Daphne en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan. Hierdoor trek ik me terug uit de komende toernooien. Het spijt me voor mijn fans, maar ik hoop op jullie begrip”, zei de darter uit Brabant.

“We staan voor een moeilijke tijd en vragen iedereen om onze privacy te respecteren in deze periode”, voegde hij eraan toe. Michael en Daphne trouwden in 2014 en hebben samen twee kinderen.

5:13 Darter Michael van Gerwen trekt zich terug uit toernooien na relatiebreuk

Persoonlijke groei

Bij zijn terugkeer won hij direct zijn eerste wedstrijd. In een interview met het AD vertelde hij dat hij zich weer goed voelde. “Ik ben 8 kilo kwijt en mijn beugel is verwijderd.” En daar blijft het niet bij, want volgens de darter kan er nog meer af. “Als je dan toch bezig bent, kun je maar beter alles aanpakken, nietwaar?”, zei hij.