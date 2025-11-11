Olifant valt toeristen aan: vrouw ondergedompeld nadat groep te dichtbij jongen komt – bekijk video!

Woedende Olifant Moeder valt Toeristen aan in Botswana

In de waterrijke gebieden van Botswana laadde een geïrriteerde moederolifant op een groep nietsvermoedende toeristen die te dicht bij haar jongen kwamen, waarbij ze een onhandige vrouw vertrapte die bijna verdronk, zo blijkt uit schokkende beelden.

Een groep Amerikaanse en Britse toeristen was zaterdag op een kano-safari door de waterwegen van het land, toen hun vloot te dicht bij enkele jonge olifanten kwam. Dit wekte de woede van de moederolifant, die enkele tonnen weegt, meldde de Telegraph.

Op beelden die door andere safari-deelnemers zijn gemaakt en door de krant zijn verkregen, is te zien hoe de vrouwelijke olifant plotseling haar aandacht op de groep richtte terwijl ze steeds dichter bij haar familie kwamen.

De gidsen probeerden wanhopig de kano’s, bekend als mokoros, terug te peddelen, maar het was al te laat en de olifant was in een oogwenk bij hen.

Chaotische Taferelen op het Water

Het enorme dier sloeg met zijn slurf tegen de twee dichtstbijzijnde kano’s, waardoor de toeristen overboord sloegen, volgens de video.

Terwijl de olifant begon weg te lopen, vertrapte ze een doorweekte toeriste die probeerde door het water te waden. De vrouw werd kort onder water gehouden terwijl het reusachtige dier met zijn slurf door het water zocht, zo blijkt uit de angstaanjagende beelden.

De imposante olifant, schijnbaar tevreden met de boodschap die ze had overgebracht, liep terug naar haar kudde en vertrok met haar jongen alsof er niets gebeurd was, volgens de clip.

De vrouw was geschrokken maar ongedeerd.

“Ze had ongelooflijk veel geluk. Als de olifant haar een paar seconden langer had vastgehouden, of haar met zijn slagtanden had doorboord, was de afloop waarschijnlijk fataal geweest,” vertelde een voormalige Zuid-Afrikaanse wildbeheerder die de beelden bekeek aan de Daily Mail.

Veel persoonlijke elektronica van het team, waaronder camera’s en telefoons, werd vernield, volgens het personeel van de safari.

De Bedreiging van de Olifantenjacht

In Afrika hebben de enorme volwassen olifanten, die tot 7 ton kunnen wegen en meer dan 12 voet hoog kunnen staan, slechts één echte bedreiging voor hun leven: mensen.

Jacht heeft wereldwijd een ravage aangericht onder olifantenpopulaties omdat egoïstische stropers internationale wetten trotseren om de ivoorrijke slagtanden van de soort te oogsten.

Vele landen hebben de olifantenjacht verboden of beperkingen gesteld aan geïmporteerde vangsten.

Botswana, dat in 2019 zijn verbod op olifantenjacht opgeheven heeft, is de thuisbasis van een derde van de gehele olifantenpopulatie. De president van Botswana, Mokgweetsi Masisi, heeft eerder aangegeven dat het versoepelen van de beperkingen essentieel was nadat conserveringsinspanningen tot een populatie-explosie hadden geleid.

