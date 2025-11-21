Windsurfer bijna opgegeten door haai: Schokkende beelden van onderwatermoment!

Een Ontsnapping Met Klem

Een Australische windsurfer werd tijdens het surfen van zijn plank getrokken door een haai.

Andy McDonald bevond zich maandag op de Margaret River in West-Australië toen hij plotseling onder water werd getrokken, zoals te zien is op opmerkelijke beelden vanaf de kust.

“Alles was heel rustig en dan plotseling, bam,” vertelde de 61-jarige ervaren surfer aan de Australian Broadcasting Corporation.

Hij beschreef het moment waarop iets hards en krachtigs hem raakte “als een razende trein”, waardoor hij de lucht in werd gekatapulteerd voordat hij onder water ging.

“Ik wist dat het een haai was,” zei hij. “Alles ging onder water, ikzelf en al mijn uitrusting.”

McDonald vertelde dat hij de haai sloeg, schopte en worstelde in een poging om te ontsnappen, hopend dat geen van zijn ledematen zich dicht bij de mond van het beest bevond.

“Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen,” deelde hij mee. “Ik dacht gewoon, dit is het — dit is het moment dat het einde van mijn leven betekent.”

Hij kon niet precies vertellen wanneer of waar het gebeurde, maar uiteindelijk gaf de haai het op en dook dieper het water in, waardoor McDonald ongedeerd achterbleef.

Zijn surfplank had echter minder geluk — deze had nu een grote, tandachtige beet aan de zijkant.

Gelukkig kon McDonald een nieuwe plank bestellen, en hij laat zich door deze bijna-doodervaring niet tegenhouden om te blijven doen wat hij liefheeft.

“Ik ga weer het water in. Ik ga morgen weer surfen,” zei hij.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post