Expert herschrijft Kerstgeschiedenis: Nieuwe onthulling over Drie Wijzen Verbaast

Ze zijn meer dan slechts enkele plastic figuurtjes in je kerststal in het winkelcentrum.

Een onderzoeker betwist de details van het oorsprongsverhaal van Kerstmis, en beweert dat de drie wijzen misschien helemaal geen trio van koningen uit het Oosten waren.

In een veelbekeken YouTube-video, geüpload op het kanaal “Associates for Biblical Research,” stelde archeoloog Brian Windle dat de geleerde drie-eenheid eigenlijk priesters of astrologen waren uit een oud Midden-Oosters koninkrijk genaamd Nabatea, zoals oorspronkelijk gerapporteerd door de Daily Mail.

Hij verwierp enkele van de gebruikelijke vermoedens over de drie wijzen of Magi, die naar verluidt een ster volgden naar de geboorte van Jezus in Bethlehem, en goud, wierook en mirre brachten.

Windle merkte op dat de Bijbel hen nooit bij naam noemde of bevestigde dat het er drie waren — slechts drie geschenken — en beweerde dat hun koninklijke status en geschenken anachronismen waren die later werden toegevoegd door christelijke verhalen.

De wetenschapper betwistte ook populaire theorieën dat ze Babylonische astrologen of Perzische priesters waren, aangezien er geen Babylonische of Perzische rijken bestonden ten tijde van Christus’ geboorte tussen 6 en 4 v.Chr.

Windle legde in het YouTube-segment uit dat de aanwijzingen konden liggen in de etymologische term magi, specifiek het gebruik ervan in de tijd dat de apostel Mattheüs zijn evangelie schreef.

Tegen de tijd van het Nieuwe Testament-tijdperk, volgens Windle, werd de term zo reductief dat het alle magiërs van welke aard dan ook omvatte. Hij merkte op hoe de vroege christelijke missionarissen Paulus en Barnabas magi tegenkwamen in het Nieuwe Testament boek Handelingen.

“Het lijkt erop dat we op een gegeven moment zijn overgegaan van een etnische aanduiding naar een groep priesters naar deze groep magiërs,” zei de expert.

Eerdere geleerden hadden gesuggereerd dat de magi afkomstig waren uit regio’s van het oude Babylon en Perzië die onder Parthische controle stonden toen Christus werd geboren, waardoor werd voldaan aan de bijbelse criteria dat ze “uit het oosten” kwamen.

Hij opperde dat misschien de Parthische koning, Phraates IV (ca. 37-2 v.Chr.), die de leiding had toen Christus werd geboren, Magi stuurde om de pasgeboren messias te eren na het vernemen van het goddelijke teken.

Maar Windle geloofde dat er een betere kandidaat was voor hun oorsprong — Nabateese wijzen uit de hoven van koning Aretas IV (ca. 9 v.Chr. – AD 40).

Hij citeerde “zes bewijslijnen” ter ondersteuning van deze theorie, met name het feit dat het onafhankelijke rijk regio’s omvatte van Jordanië tot het hedendaagse Saoedi-Arabië, wat voldoet aan het criterium dat de wijzen van oosterse herkomst waren zoals de Schrift suggereert.

Bovendien was de moeder van koning Herodes de Grote — die probeerde Jezus te doden — Nabatees en reisden de Nabateeërs grote afstanden, wat suggereert dat ze goed bekend waren met astrologie.

Een nieuwe ster zou zeker hun interesse hebben gewekt, verklaarde Windle.