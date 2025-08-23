Ondernemers gek op private equity: Marktlink Capital haalt half miljard op!

De toegankelijkheid van private equity en venture capital voor particulieren verbetert voortdurend. Marktlink Capital heeft hier aanzienlijk succes mee geboekt, door al 2,5 miljard euro op te halen bij ‘ondernemers en families’ die willen investeren naast professionele beleggers. ‘De resultaten overtreffen de verwachtingen.’

In Nederland is het een bekend fenomeen dat veel geld onbenut blijft op spaarrekeningen, terwijl het ook geïnvesteerd kan worden in bedrijven via private equity en venture capital, vooral bij jonge, snelgroeiende ondernemingen.

Lange tijd was deze sector voorbehouden aan professionele investeerders. Echter, deze situatie verandert.

In recente jaren is de barrière voor particulieren om samen met grote investeerders op te treden aanzienlijk verlaagd. De snelle manier waarop Marktlink Capital fondsen werft, toont aan dat er een sterke vraag is onder vermogende particulieren.

Dit jaar alleen al hebben ze 520 miljoen euro bijgedragen aan de fondsbeheerder, aldus het bedrijf in een persbericht. Onlangs werd het vijfde private-equityfonds afgesloten met een kapitaal van 440 miljoen, aanzienlijk hoger dan het doel van 300 miljoen en sneller dan verwacht.

‘Het overtreft echt alle verwachtingen’, zegt Piet Hein Conijn, managing partner en medeoprichter van Marktlink Capital. ‘We lanceren elk jaar een nieuw fonds tijdens de Dutch Grand Prix.’

Netwerk van mkb-ondernemers

Deze september komt er weer een fonds, en in 2026 is de Formule 1 weer in Zandvoort. De fondsen hebben al 2,5 miljard euro opgehaald sinds de start in 2020, ingelegd door meer dan 2.000 voornamelijk Nederlandse ondernemers, families en andere vermogende particulieren.

Het geld wordt geïnvesteerd in diverse fondsen die Marktlink Capital heeft opgezet. ‘Marktlink begeleidt al jaren 150 mkb-ondernemers jaarlijks bij de verkoop van hun bedrijf’, vertelt Conijn. ‘Hieruit ontstond een natuurlijke vraag van klanten over hoe zij hun opbrengsten het beste kunnen investeren.’

Risico spreiden met fund of funds

Conijn, voorheen van Alpinvest, richtte daarom fondsen op die niet direct investeren in individuele bedrijven, maar werken als zogenaamde fund of funds en feeder funds. Dit betekent dat het geld wordt verdeeld over meerdere andere fondsen die Marktlink Capital selecteert, wat het risico vermindert.

‘Een private-equityfonds investeert in ongeveer 10 tot 15 bedrijven. Door een collectie samen te stellen, investeer je indirect in 100 tot 150 bedrijven’, legt Conijn uit. Dit maakt ook gebruik van de diverse expertise van fondsbeheerders die actief zijn in verschillende sectoren en regio’s.

Onder de private-equityfondsen bevinden zich bekende namen zoals Egeria, Waterland, Parcom en Gilde, maar ook het Amerikaanse Adams Street Partners en het Britse Hg.

‘Wat interessant is: deze grote fondsen hebben niet per se kapitaal nodig, maar zijn wel geïnteresseerd in de toegang tot de kennis, expertise en netwerken van onze 2.000 succesvolle ondernemersklanten. Als ze informatie nodig hebben over bijvoorbeeld de bloembollenmarkt, kunnen we ze verbinden met ondernemers die daar alles vanaf weten.’, zegt Conijn.

Profiteren van het Zweedse groeisucces Lovable

Voor investeringen in startups en scale-ups heeft Marktlink Capital ook venturecapitalfondsen georganiseerd. Het derde fonds is onlangs gesloten met meer dan 80 miljoen euro. Zo kunnen vermogende particulieren indirect profiteren van het succes van bijvoorbeeld het Zweedse Lovable, een softwarebedrijf dat binnen een jaar naar 100 miljoen euro omzet groeide.

Met de fund of funds-aanpak verlaagt Marktlink Capital de drempel voor particulieren om te profiteren van de rendementen die natuurlijk, net zoals de risico’s, aanzienlijk hoger zijn dan die van een spaarrekening. Het verwachte rendement ligt tussen de 10 en 20 procent per jaar, na aftrek van kosten.

Instappen vanaf 250K, uitstappen lastiger

Marktlink Capital streeft ernaar de markt voor private equity en venture capital te democratiseren. Dat betekent niet dat iedereen klant kan worden: instappen kan vanaf 250.000 euro. Uitstappen is echter complexer. De fondsen hebben een looptijd van ten minste tien jaar en tussentijds verkopen kan vaak alleen als een andere belegger de participatie wil overnemen.

‘We begeleiden dit niet actief, maar kunnen altijd navragen of er interesse is onder andere klanten. Maar dat betekent niet dat je geld tien jaar vastzit. In de eerste jaren investeert een fonds in bedrijven, maar naarmate er exits plaatsvinden, komt je geld ook weer terug. Die looptijd en minimuminleg zijn nadelen, maar we bespreken dit altijd uitgebreid met nieuwe klanten en wijzen daar ook nadrukkelijk op.’, verklaart Conijn.

De investeringen zijn nog altijd als risicovol te beschouwen. Desondanks blijkt dat vermogende particulieren dol zijn op private equity, als alternatief voor de volatiele aandelenbeurzen en vastgoedinvesteringen. Sinds vastgoed fiscaal minder aantrekkelijk is gemaakt, verkopen particulieren veel beleggingspanden. ‘Laat ik het zo zeggen, mensen willen door overheidsingrijpen hun vermogen anders alloceren.’, zegt Conijn.

Na vijf jaar van groei is Conijn verbaasd over de omvang van ondernemend Nederland. ‘En onze achterban is relatief jong: driekwart is tussen de 45 en 55 jaar. Heel anders dan de oudere heren in grijze pakken die je vroeger zag op aandeelhoudersvergaderingen. Het grootste deel is nog steeds actief betrokken bij hun onderneming. Dat zijn pas echt succesvolle mkb’ers, met zoveel vrij beschikbare middelen.’, voegt hij toe.

BB Capital Investments richting 1 miljard

Marktlink Capital was er vroeg bij toen het in 2020 begon. In Nederland zijn andere fondsbeheerders die zich op een vergelijkbare manier richten op particulieren, maar die zijn vaak kleiner. Een uitzondering is Van Lanschot Kempen, dat ruim 2 miljard euro heeft opgehaald bij zijn privatebankingklanten met een reeks private-equityfondsen, maar legt geen nadruk op een fund of funds-vorm.

Het Haagse BB Capital Investments innoveert sinds 2007 met private-equitybeleggingen voor particulieren en begon in 2018 met fund of funds. Het bedrijf heeft het totale belegde vermogen dankzij een recente overname verdubbeld tot 500 miljoen euro. Oprichter en ceo Susan van Koeveringe zei in juli tegen het FD dat ze binnen enkele jaren naar 1 miljard euro wil groeien. Ook hier is de instap vanaf 250K.

Carbon Equity voor klimaat, banken ook actief

Een opvallende nieuwkomer is Carbon Equity, een fondsenhuis geleid door Jacqueline van den Ende, die het geld van vermogende particulieren verdeelt over investeringsfondsen gericht op klimaattechnologie. Sinds de start in 2021 beheert het fonds al 300 miljoen euro. Van den Ende streeft ernaar de instapdrempel zo laag mogelijk te houden, deze staat nu op 20.000 euro.

Ook grote banken zoals ING en ABN Amro bieden particulieren toegang tot private equity. Of Conijn zich zorgen maakt over serieuze concurrentie? ‘Het is alleen maar positief als anderen het bewustzijn van deze beleggingscategorie vergroten. Ik denk dat beleggers uiteindelijk zullen kiezen voor specialisten, want de tijd dat je al je financiële zaken bij dezelfde bank regelde, is voorbij.’, concludeert hij.

