Prins William onthult details over zijn ‘zwaarste jaar’ ooit: Lees zijn openhartige verhaal!

Voor prins William was het jaar 2024 een tijd van grote uitdagingen en emotionele momenten. In The Reluctant Traveller deelt hij zijn ervaringen gedurende de periode dat zowel zijn vader als zijn echtgenote de diagnose kanker kregen. “Het was het moeilijkste jaar van mijn leven,” zegt hij.

In een videobericht vorig jaar onthulde prinses Kate dat bij haar kanker was vastgesteld. Ze startte met een preventieve chemotherapie en was in de beginfase van behandeling. Dit nieuws was een harde klap voor het gezin, vooral omdat ook koning Charles eerder datzelfde jaar de diagnose kanker had ontvangen.

Catherine legde uit dat ze tijd nodig had om te herstellen van haar operatie en om haar kinderen George, Charlotte en Louis zorgvuldig te vertellen dat het uiteindelijk goed met haar zou komen.

Trots

Prins William heeft het eveneens moeilijk gehad met de ziekte in de familie. “We zijn lange tijd gespaard gebleven van ernstige ziektes, maar als het dan toch gebeurt, kan het je diep raken”, vertelt de prins.

Hij is vol lof over zijn dierbaren: “Ik ben ontzettend trots op mijn vrouw en vader voor de manier waarop zij met de situatie omgaan. Mijn kinderen hebben zich ook fantastisch gehouden.” Hij deelt verder dat het met de gezondheid van zijn vrouw de goede kant op gaat. “Alles verloopt positief.”

Scheiding van zijn ouders

De prins spreekt ook openhartig over de scheiding van zijn ouders. “Ik heb geleerd van de fouten van mijn ouders en weet nu welke grenzen ik moet stellen.”

Hij voegt eraan toe: “Ik probeer gewoon het beste te doen voor mijn kinderen, omdat ik weet hoeveel impact het drama en de stress die je als kind ervaart, kunnen hebben wanneer je ouder wordt.”

Verhuizen

Twee maanden geleden werd aangekondigd dat het gezin gaat verhuizen. Britse media melden dat William, prinses Catherine en hun kinderen Adelaide Cottage zullen verlaten om naar Forest Lodge te verhuizen.

Een woordvoerder van Kensington Palace heeft bevestigd dat er later dit jaar een verhuizing zal plaatsvinden. Volgens The Sun betalen de prins en prinses zelf voor de nieuwe woning en de renovaties. Het is echter geen grote verhuizing; volgens The Independent ligt het nieuwe pand in Windsor Great Park slechts 4 mijl (ongeveer 6 kilometer) van hun huidige woning.

Het gezin van William verhuisde in de zomer van 2022 van Kensington Palace in Londen naar Adelaide Cottage.