Douwe Bob neemt drastisch besluit: Grote verandering op feestdag!

Feestelijke dag bij Douwe Bob thuis

Er is reden voor een feestje in het huis van Douwe Bob! Zijn zoon Elias heeft namelijk de leeftijd van drie jaar bereikt. Via zijn Instagram laat de zanger weten blij te zijn met deze mijlpaal.

“Onze geliefde, aantrekkelijke en stoere jongen is vandaag 3 jaar geworden”, meldt de trotse vader over Elias. Hij voegt eraan toe dat hij voortaan geen herkenbare foto’s van zijn zoon meer zal delen op sociale media.

Douwe is duidelijk een trotse vader, wat ook bleek uit een video die hij een maand geleden op Instagram plaatste. In het filmpje is te zien hoe Elias enigszins onstabiel fietst zonder zijwieltjes (bekijk de video). Ondanks dat het remmen nog wat moeite kost, is Douwe zichtbaar onder de indruk en roept “wow!” tijdens de opname. “De jongen is nog geen 3 jaar oud, hè? Trots!”, zo plaatst de zanger bij de post. In de video moedigt hij zijn zoon ook aan met: “Jongen, wat doe je het goed, man!”

Koken

Waarschijnlijk bereidt Douwe op deze speciale dag ook iets heerlijks voor zijn zoontje. Hij onthulde gisteren dat hij sinds hij gestopt is met alcohol drinken, veel tijd besteedt aan koken. “Ik heb twee grote passies: muziek en koken”, zei hij tijdens een interview met Niek van der Bruggen op Radio Veronica.

0:33 Douwe Bob werkt aan een kookboek

Bovendien is de artiest bezig met het schrijven van een kookboek (zie video hierboven), dat uitgegeven zal worden door Sauberhaus. Een exacte publicatiedatum is nog niet vrijgegeven. Op Instagram deelde de zanger al enkele voorbeelden van wat lezers kunnen verwachten: “Koken op open vuur, met kolen, roken, en simpelweg in de pan. Gezonde, verse ingrediënten en terug naar de basis van het koken.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post