Douwe Bob op de vlucht met gezin: Politie geeft dringend advies!

Douwe Bob ontvangt doodsbedreigingen en verlaat Nederland

Douwe Bob heeft te maken met ernstige bedreigingen na zijn besluit om niet op te treden tijdens een Joods kindervoetbalevenement op zondag, gehouden bij AFC in Amsterdam. De situatie is zo verergerd dat Douwe Bob onthulde dat hij “op aanbeveling van de politie” Nederland heeft verlaten (zie de video hierboven).

“Op dit moment ben ik onderweg en verlaat Nederland. Om mijn familie en mijn eigen veiligheid te beschermen, hebben we besloten om voor nu te vertrekken. Dit gebeurt op aanraden van de politie”, deelde de zanger mede via zijn Instagram-account.

‘Een volledige onwaarheid’

Hij schreef verder: “Er wordt door de media en sommige politici nog steeds voorgesteld alsof mijn reden om niet op te treden was omdat de kinderen Joods zijn. Als ik zoiets over mezelf zou horen, zou ik ook razend zijn. Gelukkig is dit volkomen onwaar en ik heb dit ontkracht in een recent fragment van het programma bij Renze.”

“We hebben continu contact met de organisatoren van het Yom Ha Voetbal om samen iets moois op te zetten, niet voor de camera’s, maar puur voor de kinderen. Het gaat om verbinding te vinden door samen muziek te maken, zonder dat politiek of religie ter sprake komt”, voegde Douwe toe, afsluitend met een hartje.

‘Een misverstand’

Volgens Douwe Bob werd hij op de dag van het optreden geconfronteerd met zionistische posters en pamfletten bij het evenement (zie de video hieronder). Hij vond het “schandalig” dat een kinderfeest op deze manier werd overgenomen door politieke groeperingen en besloot daarom het evenement te verlaten. Een woordvoerder van de organisatie noemde het later “ontzettend jammer” en sprak van een misverstand.

Vooraf duidelijk afgesproken

In een gesprek met Renze legde de artiest uit dat er vooraf duidelijk was overeengekomen met de organisatie dat er geen religieuze of politieke uitspraken zouden worden gedaan tijdens het evenement. “Ik ben weggegaan omdat ze zich niet aan deze afspraak hielden. En nu ben ik hier, om iedereen ervan te overtuigen dat ik geen antisemiet ben”, aldus Douwe Bob.

Renze Klamer reageerde zelf op het Instagram-bericht van Douwe met: “Helemaal bizar, man. Sterkte.”

De tafel van De Oranjezomer besprak maandag Douwe Bob’s vertrek bij het Joodse voetbaltoernooi en de reactie van VVD-leider Dilan Yeşilgöz daarop.

