Rob Jetten verdedigt Douwe Bob: Ontdek nu wat er echt gebeurde!

Douwe Bob heeft dinsdag onthuld dat hij en zijn familie ondergedoken zijn na het ontvangen van dreigementen vanwege zijn weigering om op te treden (zie de video hierboven). Rob Jetten heeft zijn teleurstelling uitgesproken op X en richt zijn pijlen op Dilan Yesilgöz.

“Het is afschuwelijk, Douwe Bob moet onderduiken met zijn familie”, zegt Jetten op X. Hij tagt vervolgens zijn collega Dilan Yesilgöz en merkt op: “Dilan heeft hem ten onrechte beschuldigd zonder alle feiten te weten. Ze heeft meerdere keren de kans gehad om haar uitspraken terug te nemen, maar heeft dat nagelaten.”

We verdienen beter als land. Rob Jetten

“Met deze opruiende politiek veroorzaakt Yesilgöz haat, verdeeldheid en wantrouwen. We verdienen een beter Nederland. Laten we kiezen voor een politiek die verantwoordelijkheid neemt en mensen verenigt”, sluit hij af in zijn bericht op X. Zie hieronder.





Daarna postte Yesilgöz het volgende:

Met zijn familie op de vlucht

Het management van Douwe Bob bevestigde op aanvraag dat de melding van Douwes vertrek juist is en dat hij met zijn familie zich momenteel in een politievoertuig bevindt. “Zijn veiligheid staat op het spel. We moesten vanmiddag de hulpdiensten bellen.”

“Ik schrijf dit vanuit een auto, op weg buiten NL. Voor de veiligheid van mijn familie en mijzelf hebben we besloten om voorlopig te vertrekken, op advies van de politie”, liet de zanger via Instagram weten.

De Oranjezomer-tafel reageerde maandag op het afbreken van Douwe Bob’s optreden bij een Joods voetbaltoernooi en op de reactie daarop van VVD-leider Dilan Yeşilgöz.