Steeds minder mensen besluiten om een EHBO- of reanimatiecursus te volgen bij lokale verenigingen, wat leidt tot zorgen over de beschikbaarheid van vrijwilligers bij evenementen, aldus een rapport van het AD.

EHBO-instructeurs Dick Kroon en Millo Scholte merken op dat de afname deels te wijten is aan een verminderde bereidheid onder mensen om elkaar bij te staan in noodsituaties. Daarnaast vrezen diegenen die wel bereid zijn tot hulpverlening dat zij mogelijk de persoonlijke grenzen van anderen overschrijden.

Deelname aan EHBO-cursussen

Kroon, die al bijna vier decennia EHBO-lessen verzorgt, constateert dat sommige mensen terughoudend zijn om zich aan te melden voor een cursus. “Financiële overwegingen spelen een rol, maar er is ook sprake van een algemene afname van het aantal gecertificeerde EHBO’ers doordat oudere deelnemers zich sneller terugtrekken uit het programma,” legt hij uit.

Vrijwilligerstekorten

De trainers wijzen op een bredere maatschappelijke trend waarbij het voor verenigingen steeds lastiger wordt om vrijwilligers te werven. In Rotterdam bijvoorbeeld zijn diverse EHBO-verenigingen gestopt vanwege dit probleem.

EHBO-cursussen via werk

Hoewel het Nederlandse Rode Kruis een daling ziet in het aantal vrijwilligers, constateren zij een toename in het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt via hun werkgever. Volgens het Rode Kruis blijft de bereidheid om te helpen, ongeacht of men wel of geen certificaat heeft, ongewijzigd.

Kroon benadrukt het belang van het volgen van een reanimatiecursus: “Het is altijd verstandig om zo’n cursus te doen.” Hij adviseert om in geval van nood altijd de geleerde technieken uit de reanimatie-, EHBO- of Bedrijfshulpverleningcursussen toe te passen.