Faillissement naar Doorstart in 48 Uur: Charly Cares Gered door Twee Vaders!

Deze week werd oppasservice Charly Cares failliet verklaard, maar binnen twee dagen werd het bedrijf gered door twee vaders die al jaren gebruikmaken van hun diensten. Medeoprichtster Charly van der Straten is enorm opgelucht, hoewel ze de nieuwe eigenaren nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. “Het is echt bizar als je erover nadenkt.”

De ontwikkelingen bij Charly Cares volgden elkaar deze week in hoog tempo op. Maandag kreeg het bedrijf uitstel van betaling, woensdag werd het faillissement uitgesproken en donderdag was de overname al een feit. De nieuwe eigenaren zijn Pieter Verhagen en Martijn Meijer, twee particuliere investeerders die al langere tijd gebruikers zijn van het platform.

“Het was werkelijk een achtbaan van emoties afgelopen week,” vertelt Charly van der Straten. “Op maandagochtend om 11 uur stond de curator al bij ons op de stoep. De periode die daaraan voorafging was al intensief en zwaar.”

De impact van corona

Charly Cares is in 2016 opgericht door Van der Straten en Xander Koenen als een digitaal platform waar ouders betrouwbare ‘Oppas Angels’ kunnen boeken voor flexibele kinderopvang thuis.

Het platform is gegroeid van een service voor last-minute oppas naar een volwaardige aanbieder van naschoolse opvang en zakelijke diensten onder de naam Charly Cares Business, waardoor werkgevers hun personeel een ‘oppas van de zaak’ kunnen bieden. Het bedrijf telt momenteel 18.000 oppassers en 10.000 gebruikers.

Charly Cares kreeg te maken met een reeks tegenslagen. De coronapandemie zorgde ervoor dat ouders thuisbleven en geen oppas nodig hadden, wat resulteerde in een omzetdaling van 90 procent. Na de pandemie was er juist een oververhitte arbeidsmarkt, waardoor oppassers gemakkelijk ander werk vonden en er een tekort aan oppassers ontstond.

Tegelijkertijd stegen de lonen van oppassen en werden uitgaansgelegenheden duurder door inflatie. Ouders moesten dus meer betalen voor zowel de oppas als een avondje uit, wat leidde tot een afname in het gebruik van de app terwijl de vaste lasten bleven doorlopen.

Anderhalf jaar herstructureren

De problemen stapelden zich op. Uit de jaarrekening blijkt dat Charly Cares eind 2023 een negatief eigen vermogen had van meer dan 1,5 miljoen euro, waardoor het bedrijf technisch failliet was.

“Anderhalf jaar geleden kwamen we tot de conclusie dat we iets moesten doen aan de schulden, omdat we simpelweg niet genoeg verdienden om ze terug te betalen,” legt Van der Straten uit. Het bedrijf probeerde een schuldsanering te regelen via een WHOA-procedure. “99,6 procent van de schuldeisers stemde in met een akkoord, maar de rechter wees dit af.”

Daarna werden de opties steeds beperkter. “We hebben alles geprobeerd,” zegt Van der Straten. “Het afgelopen anderhalf jaar was extreem intensief. We hebben er alles aan gedaan om een oplossing te vinden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.”

Uiteindelijk was er geen andere keuze dan uitstel van betaling aan te vragen. Twee dagen later werd het faillissement uitgesproken.

De doorstart van Charly Cares

Het duurde niet lang voordat er duidelijkheid kwam over de toekomst van het bedrijf. Binnen 48 uur na het faillissement kwam curator André Jansen tot een overeenkomst met de twee nieuwe eigenaren: Pieter Verhagen en Martijn Meijer, die tevens ceo en cfo zijn van PetSecur, een verzekeraar voor huisdieren.

Verhagen, net als Meijer, gebruikt Charly Cares al jaren voor zijn eigen gezin. Hij had ook zakelijk contact met Van der Stratens zakenpartner Koenen door een dienst die ook oppas voor huisdieren biedt. “We hebben altijd een beetje contact gehouden met Xander,” vertelt hij.

Verhagen beschrijft Charly Cares als een ‘fundamenteel goed bedrijf’ dat door corona ’tegen problemen aanliep’. De schuldenlast was een zware last. ‘Ze konden dit lange tijd voor zich uit schuiven, maar toen er betaald moest worden, was het verhaal voorbij.’

De nieuwe eigenaren hebben geen radicale veranderingen gepland. Verhagen benadrukt dat het bedrijf in de kern gezond is: ‘Er zijn geen onnodige kosten die er direct uitgesneden moeten worden. Dus voorlopig blijven we doorgaan zoals nu.’ Het team van ongeveer tien medewerkers blijft behouden, evenals de oprichters Van der Straten en Koenen.

Crowdfunders blijven met lege handen achter

Over de details van de deal wil Verhagen niets kwijt. Curator Jansen was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Tegen RTL Nieuws zei hij donderdag dat een deel van de opbrengst van de verkoop van de activiteiten naar de Rabobank gaat, die eerder een lening verstrekte aan Charly Cares.

De crowdfunders die het oppasplatform eerder ondersteunden, blijven met lege handen achter. Charly Cares haalde eind 2021 nog 1,2 miljoen euro op voor internationale uitbreiding en groei van de zakelijke dienst.

Van der Straten is ‘heel dankbaar’ dat de crowdfunders destijds hun steun hebben gegeven. ‘Zonder hen zou Charly Cares niet zijn waar het nu is.’ Dat deze groep nu niets ontvangt, vindt zij teleurstellend. ‘Dat is een pijnlijk deel van het hele proces geweest. Dat raakt je diep als ondernemer.’

De snelle doorstart is voor Van der Straten een grote opluchting. ‘Ons doel was om Charly Cares een toekomst te bieden. Dat is gelukt,’ zegt ze. ‘En het is fijn dat de nieuwe eigenaren particulieren zijn en gebruikers van Charly Cares.’

Het is opmerkelijk dat ze de ‘redders’ van haar bedrijf nog nooit heeft ontmoet. ‘Ik heb alleen kort met ze telefonisch gesproken. Heel vreemd, als je erover nadenkt.’ Volgende week zal dat veranderen, bevestigt Verhagen. ‘Dan vieren we de hele doorstart live.’