AI-first en Tech-Innovatie: De Top Ondernemersverhalen van 2025!

Welke ondernemersinitiatieven sprongen eruit in 2025? Er waren talrijke succesverhalen, van een Zweeds technologiebedrijf dat binnen acht maanden een omzet van 100 miljoen euro bereikte, tot een AI-startup die slechts vier maanden na de lancering al werd overgenomen. Gebruik deze inzichten bij het opstellen van je bedrijfsplannen voor 2026.

# De Zweedse startup die binnen 8 maanden de 100 miljoen omzetgrens doorbrak

De Zweedse onderneming Lovable, waarmee gebruikers in slechts enkele uren een volledige online business kunnen opzetten, is in korte tijd uitgegroeid tot een favoriet in de techwereld. Opgericht eind 2023 door Anton Osika en Fabian Hedin, is het nu de snelst groeiende startup in Europa ooit.

Binnen een jaar wisten de oprichters drie financieringsrondes te sluiten, waarbij de laatste ronde 200 miljoen euro vers kapitaal opleverde en het bedrijf werd gewaardeerd op 1,8 miljard euro. Jeroen Bertrams, columnist en investeerder bij MT/Sprout, is diep onder de indruk. Volgens hem is het geheim: ‘Een beter begrip van de huidige behoeften en net dat beetje extra bieden waardoor je de concurrentie voorblijft.’

# De onbekende gamemiljardair die een Nederlandse jachtbouwer overnam

Gabe Newell, de excentrieke Amerikaanse miljardair en oprichter van het gameplatform Steam (Valve), verraste iedereen met zijn overname van jachtenbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Met een vermogen van 9,5 miljard dollar is deze stap meer dan een hobby; Newell ziet een strategische rol voor Oceanco in zijn maritieme onderzoeksinspanningen via zijn bedrijf Inkfish.

Newell benadrukt dat hij de werkwijze van de luxe jachtenbouwer niet wil veranderen, maar juist wil versterken.

# Het iDeal-trucje dat Belsimpel in één dag 50% deed groeien

In een recente aflevering van de podcast CEO vs CEO, vertelt Jeroen Doorenbos hoe hij Belsimpel in 2006 startte met slechts tweeduizend euro en uitbouwde tot een bedrijf met een omzet van 524 miljoen euro.

Door een slimme iDeal-oplossing, waarbij klanten met een betaling van één cent hun contract digitaal konden ondertekenen, zag Belsimpel een directe groei van 50% in één dag. De onderneming heeft inmiddels meer dan 650 werknemers en is actief in 27 Europese landen. Doorenbos adviseert startende ondernemers om altijd naar unieke marktposities te zoeken en continu te blijven optimaliseren.

# De kapperszoon uit Italië die techmiljardair werd

Bending Spoons, wellicht niet direct bekend, maar de techbedrijven die door deze Italiaanse softwareontwikkelaar zijn overgenomen zeker wel. WeTransfer, Vimeo, Evernote – oprichter Luca Ferrari verzamelt techbedrijven zoals anderen Pokémonkaarten zouden verzamelen. In 2025 werd AOL zijn nieuwste aanwinst, overgenomen van Yahoo voor naar verluidt zo’n 1,4 miljard dollar.

Deze zomer kwam Bending Spoons nog in het nieuws vanwege een controversiële aanpassing in de gebruiksvoorwaarden van WeTransfer, waarbij alle bestanden die via de dienst worden verzonden gebruikt zouden worden voor het trainen van AI-modellen. Nalden, oprichter van WeTransfer, was zo ontzet dat hij in december een alternatief lanceerde, genaamd Boomerang.

# De AI-startup die 4 maanden na lancering alweer werd verkocht

Een treffend voorbeeld van de snelle ontwikkelingen binnen AI-technologie in 2025: dit voorjaar werden Jan De Wulf en Klaas Foppen, de oprichters van Sparkbase, al na vier maanden genoodzaakt hun startup te verkopen. Het bedrijf, dat in handen komt van Tim Hoefnagel en Jonathan de Zoete van het customer dataplatform Squeezely, bood grote mogelijkheden met hun AI-salesagent Cara.

In een gesprek met MT/Sprout lichtten de oprichters en de nieuwe eigenaren toe dat dit bedrijf potentieel duizenden klanten wereldwijd kan bedienen.

# Het bedrijf dat zijn personeelsbestand halveerde en toch onverminderd doorgroeide

HelloPrint, een printplatform uit Rotterdam, is een schoolvoorbeeld van hoe een AI-first-strategie een bedrijf radicaal kan transformeren. In drie jaar tijd heeft het bedrijf zijn personeelsbestand teruggebracht van 300 naar 120 werknemers, terwijl de groei onverminderd doorgaat.

De sleutel tot dit succes? Bij elke taak wordt eerst gekeken of automatisering mogelijk is. Tweederde van de klantvragen wordt nu afgehandeld door AI-agents, en een deel van het overgebleven personeel heeft een nieuwe rol gekregen als AI-supervisor.

# De koffiescaleup die een deal met Albert Heijn scoorde

De Koffiejongens, die oorspronkelijk alleen online hun composteerbare koffiecups verkochten, liggen sinds oktober dit jaar in 800 filialen van Albert Heijn. Een opvallende stap voor ceo Bart Dingjan, die altijd beweerde niet naar de retail te willen overstappen. In een interview lacht hij daar zelf ook om. ‘Als we dan toch beginnen, dan maar gelijk bij de grootste supermarkt van Nederland.’

Een voormalige huisgenoot van de categorymanager coffee bij Albert Heijn, die nu cmo is bij De Koffiejongens, zorgde voor de benodigde ingang. Ook stond het merk al sterk, wat de onderhandelingspositie alleen maar ten goede kwam. In een interview deelt Dingjan zijn ervaringen met het sluiten van zo’n deal.

# De investeerder die een prikkelarm kledingmerk oprichtte

Een opmerkelijke zet van Robert Verwaayen, partner bij de bekende startup-investeerder Keen Venture Partners. Dit jaar startte hij een kledingmerk, Nūro Wear, speciaal voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels. Het initiatief kwam voort uit een persoonlijke behoefte; zijn tienerzoon heeft autisme en Verwaayen zocht naar kleding die wat comfort en rust kon bieden. Zijn verhaal werd een van de meest gelezen ondernemersinterviews van het jaar.

# De founders die met een eigen fabriek op weg zijn naar 90 miljoen euro omzet

MT/Sprout Challenger Upfront heeft het afgelopen jaar om meerdere redenen aandacht getrokken. Redacteur Philip Bueters bezocht de eerste eigen fabriek van het merk in Rotterdam, waar eiwitpoeders en havermout van de lopende band kwamen. Ceo Mark de Boer legde uit dat eigen productie 2 euro per zak scheelt en de prijzen met 30 procent verlaagt.

Upfront wil ook andere producten zoals pindakaas, ketchup, olijfolie en honing in de supermarktschappen brengen. Deze maand opende het bedrijf een pilot-supermarkt met tweehonderd merkproducten. De ambitie? Eerst naar 90 miljoen euro omzet, daarna naar duizend eigen winkels.