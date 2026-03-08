Onderzoekers ontdekken oudste giftige pijlpunten: Gemaakt met dodelijke, ui-achtige plantentoxinen!

De oudste vergiftigde pijlen ter wereld, die 60.000 jaar oud zijn, zijn geïdentificeerd.

Volgens wetenschappers onthult deze vondst geavanceerde jachttechnieken uit het verleden.

Zij vonden sporen van gif van de Zuid-Afrikaanse plant gifbol op pijlpunten uit het stenen tijdperk – het oudst bekende pijlgif dat ooit wereldwijd is ontdekt.

De onderzoekers stellen dat deze vondst aantoont dat mensen in Zuidelijk Afrika 60.000 jaar geleden al geavanceerde kennis hadden van giftige stoffen en hoe deze voor de jacht gebruikt konden worden.

Wetenschappers uit Zuid-Afrika en Zweden deden de ontdekking op kwarts pijlpunten van 60.000 jaar oud uit de Umhlatuzana rotsschuilplaats in KwaZulu-Natal.

Het onderzoeksteam identificeerde chemische resten van gif van gifbol, een giftige plant die nog steeds door traditionele jagers in de regio wordt gebruikt.

Professor Sven Isaksson van de Universiteit van Stockholm, een expert in de analyse van organische resten in archeologisch materiaal, voerde de chemische analyses uit.

Hij zei: “Dit is het resultaat van een langdurige en nauwe samenwerking tussen onderzoekers in Zuid-Afrika en Zweden.

“Het samen kunnen identificeren van het oudste pijlgif ter wereld was een complexe onderneming en is ongelooflijk bemoedigend voor toekomstig onderzoek.”

Professor Marlize Lombard van het Paleo-Onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika, zei: “Dit is het oudste directe bewijs dat mensen pijlgif gebruikten.

“Het toont aan dat onze voorouders in Zuidelijk Afrika niet alleen veel eerder dan gedacht de boog en pijl uitvonden, maar ook begrepen hoe ze de chemie van de natuur konden gebruiken om de efficiëntie van de jacht te vergroten.”

De chemische analyse, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances, onthulde de aanwezigheid van de alkaloïden buphanidrine en epibuphanisine, beide aangetroffen in de gifbol.

De plant — ook bekend als de “giftige ui” — staat bekend om zijn zeer giftige eigenschappen onder lokale jagers.

Vergelijkbare stoffen werden ook gevonden op 250 jaar oude pijlpunten in Zweedse collecties, die in de 18e eeuw door reizigers werden verzameld.

Het feit dat hetzelfde plantengif zowel in historische als prehistorische tijden werd gebruikt, wijst op een lange continuïteit van kennis en traditie, volgens het onderzoeksteam.

Prof Isaksson zei: “Het vinden van sporen van hetzelfde gif op zowel prehistorische als historische pijlpunten was cruciaal.

“Door de chemische structuur van de stoffen zorgvuldig te bestuderen en daarmee conclusies te trekken over hun eigenschappen, konden we vaststellen dat deze specifieke stoffen stabiel genoeg zijn om zo lang in de grond te overleven.

“Het is ook fascinerend dat mensen zo’n diep en langdurig begrip hadden van het gebruik van planten.”

Eerder werden indirecte sporen van gif gebruikt om jachtpraktijken te interpreteren.

Maar de onderzoekers zeggen dat hun bevindingen uit de Umhlatuzana rotsschuilplaats het eerste directe bewijs vormen van jagen met vergiftigde pijlen.

Zij stellen dat dit aantoont dat vroege jagers niet alleen technische vaardigheden hadden, maar ook geavanceerde planningsvaardigheden en een begrip van hoe gifstoffen over tijd werken.

Professor Anders Högberg van de Linnaeus Universiteit voegde toe: “Het gebruik van pijlgif vereist planning, geduld en een begrip van oorzaak en gevolg.

“Het is een duidelijk teken van geavanceerd denken bij vroege mensen.”