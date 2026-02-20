Archeologen Ontdekken Verloren Basiliek: Verbonden met Legendarische ‘Vader van de Architectuur’

Oude Basiliek Gelinkt aan Vitruvius Ontdekt in Italië

In Italië hebben archeologen onlangs een 2000 jaar oude basiliek opgegraven die verbonden is met Vitruvius, een legendarische ingenieur die wordt beschouwd als de vader van de architectuur.

De overblijfselen van het gebouw werden gevonden in Fano, een stad ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Rome. De vondst werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie met Italiaanse functionarissen op 19 januari, zo meldt Reuters.

Volgens de functionarissen gaat het om een basiliek, een openbaar gebouw. Basilieken werden voornamelijk gebruikt voor civiele doeleinden voordat Rome het christendom aannam.

Foto’s van de locatie tonen archeologen die werken rond de resten van het oude stenen gebouw. De basiliek had een rechthoekige vorm, met 10 zuilen aan de langere zijden en 4 aan de kortere zijden, aldus de functionarissen.

De basiliek is het enige gebouw waarvan deskundigen met volledige zekerheid kunnen zeggen dat het verbonden is aan Vitruvius.

Vitruvius: De Vader van de Architectuur

Vitruvius werd geboren rond 80-70 v.Chr. en stierf in 15 v.Chr. Hij is de beroemde auteur van “De architectura”, een oud tekstwerk over architectuur.

Het werk bestaat uit 10 verhandelingen over architectuur, engineering en stedenbouw en is het oudste overgebleven werk dat over dit onderwerp geschreven is.

Leonardo da Vinci’s beroemde tekening “De Vitruviaanse Mens” is een eerbetoon aan Vitruvius, die ook architecten als Christopher Wren en Andrea Palladio heeft beïnvloed.

Andrea Pessina, regionaal archeologisch superintendent, vertelde verslaggevers dat er een “absolute overeenkomst” is tussen de ontdekking en de basiliek die in de geschriften van Vitruvius wordt beschreven.

“Er zijn weinig zekerheden in de archeologie… maar we waren onder de indruk van de nauwkeurigheid [van de overeenkomst],” voegde Pessina toe.

Archeologen zijn van plan om verder te werken op de locatie om meer overblijfselen te vinden. Ze hopen de site ooit aan het publiek te kunnen tonen.

Een Sensationele Vondst

Alessandro Giuli, de Italiaanse minister van Cultuur, noemde de ontdekking “een sensationele vondst.”

“[Dit is] iets waar onze kleinkinderen over zullen praten,” zei Giuli.

Luca Serfilippi, de burgemeester van Fano, noemde de vondst “de ontdekking van de eeuw” en merkte op dat onderzoekers al eeuwen naar de basiliek hebben gezocht.

“Wetenschappers en onderzoekers hebben meer dan 500 jaar naar deze basiliek gezocht,” zei Serfilippi.

Deze unieke vondst volgt op een lange reeks ontdekkingen gerelateerd aan het oude Rome in de afgelopen maanden.

Afgelopen herfst vonden archeologen in Italië een enorme stenen bassin dat toebehoorde aan de stad Gabii, een ooit machtige rivaal van Rome.

Enkele weken eerder kondigde de regionale regering van Sicilië de vondst aan van een helm uit de Slag bij de Egadische Eilanden in 241 v.Chr.

