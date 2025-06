Astronomen Ontdekken Bizar Object in Melkweg: Mysterieuze X-stralen Gedetecteerd!

Ontdekking in de Melkweg

CAPE CANAVERAL, Fla. — Sterrenkundigen hebben een merkwaardig nieuw object in ons Melkwegstelsel ontdekt.

Een internationaal wetenschappelijk team meldde woensdag dat dit hemellichaam — mogelijk een ster, een paar sterren of iets geheel anders — gelijktijdig röntgenstralen en radiogolven uitstraalt.

Dit fenomeen herhaalt zich elke 44 minuten, vooral tijdens perioden van hevige activiteit.







Dit object bevindt zich op 15.000 lichtjaar afstand in een sterrenrijk gebied van de Melkweg, gevuld met sterren, gas en stof. Het zou een sterk gemagnetiseerde dode ster kunnen zijn, zoals een neutronenster of witte dwerg, zei Ziteng Andy Wang van de Curtin University via email uit Australië.

Het zou ook iets totaal onbekends en exotisch kunnen zijn, voegde Wang toe, die hoofdauteur is van de studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

De röntgenemissies van dit object werden toevallig vorig jaar opgemerkt door NASA’s Chandra X-ray Observatory, terwijl men zich richtte op de overblijfselen van een supernova.

Volgens Wang was dit de eerste keer dat er röntgenstralen waargenomen werden van een zogenaamde langdurige radio-transiënt, een zeldzaam object dat radiogolven uitzendt in cycli van tientallen minuten.

Omdat de exacte afstand onzeker is, kunnen astronomen niet vaststellen of het vreemde object verband houdt met de supernova-overblijfselen of niet. Een lichtjaar is ongeveer 5,8 biljoen mijl.

De hyperactieve fase van dit object — aangeduid als ASKAP J1832−091 — leek ongeveer een maand te duren. Buiten deze periode waren er geen opvallende röntgenstralen van de ster waarneembaar.







Gelanceerd in 1999, draait Chandra tienduizenden mijlen (kilometers) boven de aarde, en observeert enkele van de heetste en energierijkste objecten in het universum.

Dit zou kunnen betekenen dat er meer van deze objecten bestaan, zeggen wetenschappers.

“Hoewel onze ontdekking het mysterie van wat deze objecten zijn nog niet oplost en het misschien zelfs verdiept, brengt het bestuderen ervan ons dichter bij twee mogelijkheden,” zei Wang. “Ofwel ontdekken we iets volledig nieuws, of we zien een bekend type object dat op een manier radio- en röntgengolven uitzendt die we nog nooit eerder hebben waargenomen.”

