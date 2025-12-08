Soly trotseert solarkrimp niet: curator onthult financiële afgrond!

Het zonne-energiebedrijf Soly, opgericht door de broers Patrick en Milan van der Meulen, is failliet verklaard. Ondanks dat ze substantiële investeringen ontvingen van partijen zoals ABP en Shell Ventures, bleven de verliezen zich opstapelen. ‘Op een gegeven moment is het vragen om geld niet meer houdbaar.’

Toen ze respectievelijk 23 en 21 jaar oud waren, begonnen Patrick en Milan van der Meulen met hun bedrijf Enie.nl, dat later werd omgedoopt tot Soly. In 2016 werden ze bijna verkozen tot de meest veelbelovende jonge ondernemers door MT/Sprout.

Drie jaar na oprichting hadden ze al een stevig bedrijf opgebouwd met 35 werknemers en een jaarlijkse omzet van 5 miljoen euro. Ondanks hun sterke motivatie, begrepen ze niet waarom ze de MT/Sprout top 25 niet hadden gehaald.

Negen jaar later had het bedrijf zich ontwikkeld tot een internationale verkoper van zonne-energieproducten zoals zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen, met een omzet van 43 miljoen euro. Echter, de aanhoudende verliezen waren te groot om te managen.

De rechtbank in Groningen heeft deze week het faillissement uitgesproken van het moederbedrijf boven Soly en een van de personeels-BV’s. Het is nog onzeker in hoeverre de meer dan twintig (klein)dochterondernemingen, verspreid over landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zuid-Afrika, getroffen zullen worden.

Diep in de rode cijfers

De financiële resultaten zijn duidelijk. Soly leed een verlies van 6 miljoen euro in 2022, bijna 11 miljoen in 2023, en maar liefst 19 miljoen in 2024, bij een omzet van 43 miljoen euro. De broers Van der Meulen gaven aan dat deze hoge uitgaven noodzakelijk waren voor de investeringen in productontwikkeling, marketing en internationale expansie, essentieel voor langetermijngroei.

Curator Pieter Lettinga was kritisch in zijn uitspraken tegen persbureau ANP: ‘Het voortdurend vragen van geld aan aandeelhouders zonder een duidelijk plan om verliezen te stoppen, kan niet eeuwig doorgaan.’

Wat ging er mis bij Soly?

Zonnesector in zwaar weer

De Nederlandse zonnepanelenmarkt verkeert al drie jaar in een crisis, mede door de oorlog in Oekraïne die voor hoge energieprijzen zorgde. In 2022 leidde dit nog tot een groei, maar daarna volgde een daling. Door stijgende rentes werden grote projecten moeilijker te financieren. De op handen zijnde beëindiging van de salderingsregeling had een desastreus effect op de markt.

De Van der Meulens leken onaantastbaar voor deze marktomstandigheden en wisten begin 2024 grote investeerders te overtuigen. Shell Ventures, pensioenfonds ABP, het Canadese ArcTern Ventures en het Amerikaanse Fifth Wall investeerden gezamenlijk 30 miljoen euro in het bedrijf.

Milan van der Meulen liet een verdrievoudiging van de omzet in 2023 zien, vertelde hij aan MT/Sprout. Hij liet in het midden of het doel van 100 miljoen euro omzet al was bereikt. Maar het was niet alleen de groei die investeerders aantrok; Soly was ook sterk gedigitaliseerd.

‘We hoeven geen monteur te sturen voor een offerte’, zei Milan van der Meulen. ‘Die informatie verzamelen we via onze online configurator en een videogesprek met een adviseur. We doen veel met weinig mensen. Dat horen we ook van onze investeerders.’

Meer landen en producten

Soly zocht niet alleen naar efficiëntie maar ook naar internationale groei, met activiteiten in België, Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. De financieringsronde begin 2024 was bedoeld voor uitbreiding naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië.

Net als veel andere bedrijven in de zonne-energiesector, breidde Soly zijn aanbod uit met andere technologieën, zoals thuisbatterijen die eigenaren van zonnepanelen in staat stellen meer eigen stroom te verbruiken en zo ‘terugleverboetes’ te vermijden.

De broers zagen ook veel potentie in de Soly Brain, een slim energiemanagementsysteem bedoeld om klanten te helpen hun energieproductie en -verbruik te optimaliseren gebaseerd op dynamische energietarieven. Voor Soly een kans om meer thuisbatterijen, laadpalen en dynamische energiecontracten te verkopen tegen hogere marges.

Accountant weigerde krabbel

Dit staat beschreven in het laatst gedeponeerde jaarverslag. Maar het maakt tegelijkertijd duidelijk dat noch internationale expansie noch productuitbreiding de marktproblemen konden afwenden. Pas in mei 2025 werden de cijfers over 2023 ingediend. De accountant van Deloitte wilde geen goedkeuring geven voor de jaarrekening van 2022 door twijfels over 20 miljoen euro aan omzet, de kostprijs van de verkopen en de voorraadwaardering van dat jaar. Over 2023 waren de cijfers wel adequaat onderbouwd.

Zonder extra financiering zou Soly niet genoeg liquide middelen hebben in de tweede helft van 2025, waarschuwde de controleur ook. Er was sprake van ‘material uncertainty’ over het voortbestaan.

Vlak daarvoor had Soly nog een converteerbare lening van 4 miljoen euro afgesloten met bestaande aandeelhouders. Daarnaast was men bezig met het regelen van een bruglening van 5 miljoen euro. Bij Triodos was er al een lening van 9 miljoen.

Tegelijkertijd werd er ook gesnoeid in de kosten. Op het hoogtepunt had Soly 160 medewerkers, waarvan 75 op het hoofdkantoor in Groningen. Dat aantal was inmiddels teruggelopen naar 100 mensen, waarvan 35 in Nederland.

Volgens de plannen zou Soly hiermee minimaal twaalf maanden vooruit moeten kunnen. Het management verwachtte in 2025 nog break-even te draaien, zij het op ebitda-niveau.

Nieuw management voor Soly

De investeerders en de in oktober aangestelde CEO Sukhjinder Singh vonden deze prognoses te optimistisch. Halverwege oktober traden Patrick en Milan van der Meulen formeel af als bestuurders. Milan was om persoonlijke redenen al sinds de lente niet meer operationeel betrokken bij zijn bedrijf. Halverwege november besloot het nieuwe management, samen met de aandeelhouders, dat een faillissement onvermijdelijk was.

Niet alle aandeelhouders waren het hiermee eens. Medeoprichter Milan van der Meulen vertelt dat hij en Patrick zich tot het laatst toe hebben ingezet om alternatieven voor een faillissement aan te dragen. ‘Die hebben we ook voorgesteld. Uiteindelijk is er door het management en de overige aandeelhouders een andere keuze gemaakt.’

Van der Meulen wil niet dieper ingaan op de redenen en oorzaken van het faillissement, noch of er partijen zijn die interesse hebben getoond in een overname of doorstart. ‘We zijn wel de oprichters, maar zitten niet meer aan het roer.’

Einde aan levenswerk

Omdat hij en zijn broer geen bestuurders meer zijn bij Soly, zijn ze ook niet uitgenodigd door de curatoren, die normaal gesproken als eerste het management uitnodigen om te bepalen wat de mogelijke oorzaken van een faillissement zijn.

Geen koffie met de curator dus, en ook geen kans om als oprichter nog iets te betekenen voor het team. ‘Mijn emoties gaan vooral uit naar het team. Dit is in feite mijn levenswerk waaraan nu een einde komt, maar het treft ook veel mensen die op deze manier de kerst tegemoet moeten gaan.’

Curatoren Pieter Lettinga en Tim van Dijken van Dorhout Advocaten zijn momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een volledige of gedeeltelijke doorstart. Er hebben zich al verschillende geïnteresseerde partijen gemeld, lieten ze weten.