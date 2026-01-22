Bestond de Ark van Noach Echt? Aardewerk bij Bijbelse Boot Toont Menselijke Bewoning

Leven imiteert de Ark?

Archeologen hebben mogelijk een belangrijke ontdekking gedaan die kan bijdragen aan het bewijs dat de Ark van Noach echt heeft bestaan. In de buurt van de vermeende locatie van deze Bijbelse boot zijn namelijk scherven van aardewerk gevonden.

Professor Dr. Faruk Kaya van de Universiteit Agri Ibrahim Cecen meldde dat deze fragmenten zijn ontdekt vlak bij de vermoedelijke omtrek van de Ark op de locatie Dogubayazit, op de berg Ararat in Turkije, volgens rapporten van de Turkse media en de Daily Mail.

De 538 voet lange bootvormige geologische structuur is al tientallen jaren een centraal punt in de discussie over de Ark van Noach. In de Bijbel wordt beschreven dat dit de laatste rustplaats van het legendarische vaartuig zou zijn.

Recente technologische ontdekkingen

Onlangs heeft een team van Amerikaanse onderzoekers met behulp van radartechnologie de mogelijke overblijfselen van de Ark van Noach onder deze structuur in kaart gebracht.

De genoemde keramische fragmenten, die werden gevonden tijdens wegwerkzaamheden nabij de Durupinar-formatie in de provincie Agri, leveren mogelijk bewijs van menselijke activiteit die dateert van tussen de 5.000 en 7.000 jaar geleden.

“Deze keramische fragmenten tonen aan dat er menselijke activiteit was in deze regio tijdens de kopertijd, tussen 5500 en 3000 voor Christus,” zei Dr. Kaya.

Dr. Kaya voegde eraan toe dat de datering van het keramiek overeenkomt met traditionele schattingen van wanneer de Bijbelse wereldredder zou hebben geleefd.

Een belangrijke indicator voor menselijke nederzetting

Keramiek is een van de duidelijkste indicatoren van menselijke nederzetting, wat verdere theorieën voedt dat het genoemde monument wellicht de werkelijke Bijbelse locatie is.

Gezien de potentiële betekenis van deze ontdekking, heeft de onderzoeker opgeroepen tot bescherming van de vindplaats en een moratorium voorgesteld op het verwijderen van stenen, rotsen of vergelijkbaar materiaal van de locatie.

Dr. Kaya merkte op dat mensen stenen met markeringen hadden meegenomen, wat mogelijk het belangrijke archeologische en erfgoedsite heeft ontheiligd.

De professor waarschuwde ook voor natuurlijke rampen die de archeologische site kunnen bedreigen, mogelijk beide zijden van de formatie eroderend en de schade verergerend.

Eerdere significante ontdekkingen

Dit is niet de eerste significante ontdekking bij de site op de berg Ararat. Onafhankelijke onderzoekers gebruikten grondpenetrerende radar om een 13 voet lange tunnel te detecteren die het midden van de formatie doorkruist, samen met een trifecta van ondergrondse lagen die overeenkomen met de beschrijving van de Bijbel van de drie dekken van de boot.

Het Boek van Genesis 6:16 stelt: “Maak een dak voor de ark, en maak het af tot een el daarboven, en zet de deur van de ark in de zijkant. Maak het met een onderste, tweede en derde dek.”

