Duncan Laurence uit felle kritiek op Eurovisie: ‘De magie is verdwenen’

Voormalig winnaar Duncan Laurence staat achter het besluit van Nederland om dit jaar af te zien van deelname aan het Eurovisiesongfestival. Hij meent dat het festival mogelijk toe is aan vernieuwing.

Duncan legt uit dat het Songfestival eens een evenement was dat mensen samenbracht, maar dat het volgens hem nu die charme verloren heeft. “Het was oorspronkelijk een prachtig initiatief na de Tweede Wereldoorlog om eenheid te creëren, maar tegenwoordig lijkt het die functie niet meer te vervullen.”

Daarom heeft hij er vrede mee dat Nederland dit jaar even pas op de plaats maakt. Sterker nog, hij is er trots op dat Nederland deze beslissing heeft genomen. Duncan beschouwt het als “heel Nederlands” om zo’n uitgesproken keuze te maken.

Andere landen schitteren door afwezigheid op het Eurovisie Songfestival

Nederland is niet het enige land dat dit jaar niet deelneemt aan het Eurovisiesongfestival. Ook Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland hebben besloten zich terug te trekken uit de editie van 2026. Deze landen namen dit besluit nadat werd besloten dat Israël toch mocht deelnemen.

Met het afhaken van deze landen is het aantal deelnemende landen dit jaar lager dan gebruikelijk. In totaal zullen 35 landen optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Wenen.

Of Nederland volgend jaar weer deel zal nemen aan het Songfestival, is nog onbekend.

10:42 Nederland weigert deelname aan Songfestival wegens deelname Israël

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post