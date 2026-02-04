Iduna Paalman triomfeert: Wint open call Theater Bellevue & Het Nationale Theater!

Iduna Paalman wint vierde open call van Theater Bellevue en Het Nationale Theater

Iduna Paalman, bekend als schrijver, dichter en leraar, is de winnaar van de vierde open call georganiseerd door Theater Bellevue en Het Nationale Theater. Haar script VONNIS (werktitel) zal onder regie van Zephyr Brüggen opgevoerd worden met Betty Schuurman in de hoofdrol.

Vanaf 2023 hebben Theater Bellevue en Het Nationale Theater het initiatief genomen om elk jaar via een open call een schrijver te selecteren voor een nieuwe Lunchtheaterproductie. Deze producties worden gebracht door acteurs van het ensemble van Het Nationale Theater. Voor deze vierde editie werd van schrijvers gevraagd om een monoloog te schrijven voor een personage dat worstelt met ‘systeempijn’: een gecompliceerde mix van verdriet, woede, angst en machteloosheid veroorzaakt door een falend maatschappelijk systeem.

Uit een aanbod van 85 anonieme inzendingen is VONNIS van Iduna Paalman uitgekozen als het beste werk van dit jaar. Paalman behandelt in haar tekst de subjectiviteit van schooladviezen binnen het Nederlandse onderwijssysteem, een thema dat onlangs nog onder de aandacht kwam door studies die aantonen dat de sociaaleconomische status en het opleidingsniveau van verzorgers een (on)bewuste invloed kunnen hebben.

Eric de Vroedt, artistiek leider van Het Nationale Theater, en Eve Hopkins, artistiek directeur van Theater Bellevue, loven Paalman voor haar vermogen om als docent ‘van binnenuit’ te rapporteren en ‘op een beeldende en poëtische manier te schrijven over ingewikkelde processen, complexe vergaderingen en falende instituten’. Regisseur Zephyr Brüggen, die ook deel uitmaakte van de selectiecommissie, was onder de indruk van de ‘prachtige, poëtische taal die zowel gevangenis als bevrijding kan betekenen’. ‘De tekst zet mijn regiehoofd kritisch aan het denken en laat mijn regiehart sneller kloppen,’ aldus Brüggen.

Iduna Paalman (geboren in 1991) is een veelzijdige docent, dichter en schrijver. Haar eerste dichtbundel De grom uit de hond halen, uitgegeven door Querido in 2019, werd bekroond met de Poëziedebuutprijs en was genomineerd voor meerdere andere prijzen, waaronder de Ida Gerhardt Poëzieprijs. De Volkskrant benoemde haar tot literatuurtalent van het jaar. Haar tweede dichtbundel, Bewijs van bewaring, verscheen in 2022 en won de J.C. Bloemprijs en werd ook genomineerd voor de Herman de Coninckprijs.

In 2023 was de eerste open call een succes met de voorstelling Exit Poll van Joeri Heegstra en Max Wind. Hun samenwerking wordt dit seizoen voortgezet met de nieuwe voorstelling Operation Hellfire, geregisseerd door Eric de Vroedt. In 2025 waren de veelgeprezen voorstellingen Hen van Roos Bottinga en Hoge bomen van Koen Caris te bewonderen.

De première van VONNIS (werktitel) staat gepland voor 31 oktober en zal als Lunchtheatervoorstelling te zien zijn in Theater Bellevue.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post