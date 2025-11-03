Eerste Supermaan van het Jaar Verschijnt Maandag: Zo Kun Je Hem Zien

NIEUW YORK — Maandagavond zal de maan iets groter en helderder verschijnen tijdens het fenomeen dat bekend staat als een supermaan.

De supermaan van oktober is de eerste van drie dit jaar.

Dit gebeurt wanneer een volle maan dichter bij de aarde is in haar baan.







De maan zal tot 14% groter en 30% helderder lijken dan de zwakste maan van het jaar op maandag, volgens NASA.

Deze subtiele verschillen doen zich een paar keer per jaar voor en vallen soms samen met andere astronomische gebeurtenissen zoals maansverduisteringen.

<br />

“Het is eigenlijk niet zo ongewoon,” zei Derrick Pitts, hoofdastronoom bij het Franklin Institute in Philadelphia.

Iedereen ter wereld kan een supermaan zien zonder speciale apparatuur, mits de hemel helder is.

Maar het verschil kan moeilijk te onderscheiden zijn, vooral als mensen de reguliere maan niet hebben waargenomen in de nachten ervoor.

“Als je gewoon naar de maan kijkt als deze hoog aan de hemel staat, is er niets relatiefs in de buurt om je een idee te geven van hoe groot het lijkt,” zei Pitts.

In de meest recente waarneming zal de maan binnen ongeveer 224,600 mijl (361,459 kilometer) van de aarde komen.







De maan zal binnen ongeveer 224,600 mijl van de aarde passeren.

De dichtstbijzijnde supermaan van het jaar staat gepland voor november, gevolgd door nog een in december.

De spektakels gaan door in 2026 met twee maansverduisteringen: een totale verduistering over grote delen van Noord-Amerika, Azië en Australië in maart, en een gedeeltelijke in augustus over de Amerika’s, Afrika en Europa.