Weesbeertje van 2 maanden schittert in nieuwe foto’s: Gered door dierenopvang!

Hij is perfect op de foto.

Een jonge zwarte beer, wees geworden, ziek en uitgehongerd aangetroffen in een nationaal bos in Californië, is nu aan het herstellen — en zijn buikje begint te groeien — nadat dierenredders hem onder hun hoede namen, blijkt uit schattige foto’s.

De ondervoede beer, een mannetje van 2 maanden oud, werd op 12 april door biologen van het California Department of Fish and Wildlife ontdekt in het Los Padres National Forest, zonder moeder in de buurt, zo meldde KUSI.

“Hij was erg zwak toen hij bij ons kwam,” vertelde Autumn Welch, manager van Wildlife Operations bij Ramona Wildlife Center, waar de eenzame welp werd opgevangen in een door San Diego Humane Society beheerd toevluchtsoord.

De kleine beer vertoonde tekenen van ernstige gezondheidsproblemen toen hij werd gered.

“Na meerdere dagen zonder voeding was het aanvankelijk kritiek. Maar nu is hij actief, eet goed en komt gestaag aan,” vertelde Welch aan KUSI.

De redding werd als “ongewoon” beschouwd omdat de 2 maanden oude beer de jongste was die het wildlifecentrum ooit had opgenomen, voegde Welch eraan toe.

Nu veilig en gezond, is de tevreden beer met bruine vacht te zien op foto’s waar hij aan flessen zuigt, vrolijk zijn pap opeet en serieus zijdelings naar de camera kijkt vanuit zijn tijdelijke thuis.

Biologen die voor het kleine wilde dier zorgen, dragen berenmaskers en griezelige capuchons bedekt met bladeren tijdens het voeden om te voorkomen dat de weesbeer een menselijke stempel krijgt, zodat hij uiteindelijk succesvoller terug kan keren naar het wild, volgens een rapport van SDHS.

Foto’s gedeeld door San Diego Humane Society tonen de nu goed gevulde beer terwijl hij op de neus van een pluchen beer knabbelt en speelt met wat rubberen hondenspeeltjes lijken te zijn.

San Diego Humane Society is van plan de beer weer vrij te laten in het wild als hij de leeftijd van 1 jaar bereikt.

Vergelijkbare plannen zijn er in Hunter, New York, waar de dierenreddingsgroep Friends of the Feathered and Fluffy acht jonge zwarte beren die door hun moeders zijn achtergelaten, rehabiliteert.

Opnieuw geïntegreerde weesberen hebben een overlevingskans die vergelijkbaar is met, zo niet hoger dan die van beren die bij hun moeder blijven, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Wildlife Management.

De California Fish and Wildlife Department schat dat de staat thuis is voor zoveel als 80,000 zwarte beren.