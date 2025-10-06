NASA zoekt vrijwilligers voor Artemis maanmissie: Zo kun je je aanmelden!

NASA zoekt vrijwilligers voor maanmissie

Na meer dan vijftig jaar organiseert NASA opnieuw een bemande reis naar de maan en is op zoek naar vrijwilligers.

Vorige week kondigde de ruimtevaartorganisatie aan dat ze op zoek zijn naar ondersteuning vanaf de aarde voor hun volgende missie.

Artemis II, die voorlopig gepland staat voor april 2026, zal vier astronauten meenemen voor een 10-daagse reis rond de maan. Dit markeert de eerste keer sinds het Apollo-programma dat mensen verder dan de baan van de aarde reizen.

Vrijwilligers met goed uitgeruste grondstations kunnen zich aanmelden om de Orion-ruimtevaartuig van de missie via radiosignalen in de gaten te houden terwijl het de astronauten door de ruimte vervoert.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze overheidswebsite, maar moeten deskundigheid hebben in het vastleggen en consistent monitoren van het Orion-signaal en/of vergelijkbare S-band signalen, evenals de mogelijkheid om eenrichtings Doppler-trackinggegevens te genereren en te documenteren.

Reisplan Artemis II

De reis van Artemis II omvat een baan om de aarde, een vierdaagse reis naar de maan, een vlucht langs de maan en een terugreis. Organisaties en individuen die zich als vrijwilliger aanmelden voor de missie zullen verslag doen van de S-band signalen van Orion — een soort diep-ruimte radio-uitzending.

Het uitbesteden van deze taak is niet alleen een leuke manier voor NASA om publieke belangstelling te wekken — het is ook gratis marktonderzoek. Nu NASA haar deuren opent voor commerciële samenwerkingen zoals met SpaceX, moet het privé-eigendom van gereedschappen testen.

Kevin Coggins, NASA’s plaatsvervangend associate administrator voor hun Space Communication and Navigation, benadrukte dit in de aankondiging van 26 augustus.

“Door deze kans te bieden aan de bredere lucht- en ruimtevaartgemeenschap, kunnen we beschikbare trackingmogelijkheden buiten de overheid identificeren,” aldus Coggins.

Het Artemis-programma verzamelde vergelijkbare gegevens eind 2022 toen de Artemis I-missie een onbemande Orion 25 dagen lang de ruimte in stuurde. In totaal 18 vrijwilligers volgden succesvol de signalen van het ruimtevaartuig op zijn reis van duizenden mijlen naar de maan en terug, volgens NASA.

Artemis II zal dienen als een soort systeem- en hardwarecontrole voor bemande diep-ruimteverkenning, volgens NASA. De Amerikaanse astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Hammock Koch, samen met de Canadese astronaut Jeremy Hansen, zullen aan boord van de Orion reizen.

Hun reis markeert een nieuwe stap richting een hernieuwde landing op de maan en uiteindelijk het sturen van mensen naar Mars.

Private organisaties, internationale ruimteagentschappen en academische instellingen zullen waarschijnlijk de voorkeur krijgen bij de selectie van vrijwilligers.

De aanvraag om vrijwilliger te worden voor Artemis II vereist, onder andere, dat grondstations in staat zijn om de specifieke radiofrequentie van Orion te onderscheppen en Dopplerverschuivingen te meten — kleine toonhoogteveranderingen die de bewegingen van het ruimtevaartuig aangeven. Ervaring met dit soort eenrichtingsvolgen is vereist.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een willekeurige radio-enthousiasteling zal worden geselecteerd, is het niet ongehoord. De groep vrijwilligers van Artemis I in 2022 omvatte twee amateur-radiobedieners.

Als je een 9-meter antenneschotel hebt, een liefde voor ruimtereizen en de bereidheid om een technisch rapport van 5 pagina’s in te vullen, waarom zou je dan niet naar de sterren reiken?

