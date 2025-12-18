Voormalig K3-lid stiekem getrouwd: Ontdek wie ze is!

Hoewel het bestaan van een K3-lid vaak gekenmerkt wordt door een wereld vol schijnwerpers en glamour, heeft de voormalige K3-zangeres Nora Gharib, die tijdelijk de plaats innam van de zwangere Marthe, gekozen voor een meer ingetogen en mysterieuze richting. Deze week liet ze vrij onverwacht weten dat ze getrouwd is.

Op haar Instagram-pagina reageert de Vlaamse zangeres en actrice op vragen van haar volgers in haar Story. Een van de vragen was een update over haar liefdesleven. Nora antwoordde hierop met twee feestelijke foto’s en de woorden: “Getrouwd, alhamdoulillah”, waarmee ze aankondigt dat ze in stilte getrouwd is. Op de foto’s is een stralende Nora te zien in een traditionele witte Marokkaanse kaftan.

In het midden van februari had Nora al op een vergelijkbare subtiele manier onthuld dat ze verloofd was, zo meldt HLN. De actrice plaatste destijds een foto waarop ze liefdevol in de camera keek terwijl ze haar hoofd liet rusten op de schouder van een man, die duidelijk uit de spotlights gehouden wordt. Aan haar ringvinger schitterde een prachtige ring, maar ook toen bleef haar partner buiten beeld.

Nora Gharib deelt huwelijksfoto’s op Instagram

Nora Gharib toont haar verlovingsring op Instagram

De druk van het K3-zangeres zijn

Eerder dit jaar was Nora de vervangster van K3-zangeres Marthe, die met zwangerschapsverlof was, tijdens de K3-show Zeesterren. “We hebben ontzettend veel plezier, ondanks de stress en de druk die bij de K3-show Zeesterren hoort”, vertelde de zangeres, die zelf moeder is van een dochtertje genaamd Chams, destijds aan het tijdschrift Party.

Vanuit haar ervaringen bij de talentenshow K3 zoekt K3 in 2015, wist Nora dat het een zware taak zou zijn met een hoge werkdruk. “Ja, het is echt veel en Hanne, Julia en Marthe maken het er gemakkelijk uit zien. Het is ongelooflijk, de liedjes zijn hoog en je zingt terwijl je danst.”

Nora vergeleek haar ervaring als K3-lid met haar werk als actrice. “Het is echt een andere wereld. Je moet cool, grappig, meisjesachtig, stoer zijn, een rolmodel zijn en dit alles op een speelse manier brengen, maar tegelijkertijd ook jezelf blijven… Dat is echt een uitdaging. En zo kan ik nog wel even doorgaan”, zei Nora. Ze voegde toe dat ze slechts dertig seconden hebben om van outfit te wisselen tussen de nummers door. “Het is keihard werken, maar het is ook ontzettend leuk”, sloot ze positief af.

0:49 Deze zangeres vervangt K3-zangeres Marthe tijdens haar zwangerschapsverlof

Headerfoto: Pieter-Jan Vanstockstraeten