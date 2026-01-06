Op 7 december ontving Ila van der Pouw, een prominente figuur in de wereld van het poppentheater, de Erepenning van de NVP-UNIMA in Theater De Vest te Alkmaar. Deze eer viel haar ten deel na haar laatste uitvoering van Het mysterie van Villa Fantoom, tevens haar afscheidsvoorstelling. Deze prestigieuze penning wordt toegekend aan individuen die een significante bijdrage hebben geleverd aan het poppentheater. Bovendien werd zij door burgemeester Jaap Bond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ila van der Pouw trok zich terug uit haar professionele carrière met een heropvoering van Het mysterie van Villa Fantoom, een stuk dat zij oorspronkelijk twintig jaar geleden creëerde. Gedurende haar veertigjarige carrière werd zij een vooraanstaande naam in het poppentheater, niet alleen in Nederland maar ook in België en China. Hier bezocht zij bijna jaarlijks de belangrijkste theaterfestivals van de afgelopen 17 jaar. Ze verwierf verschillende internationale onderscheidingen en speelde een rol in de oprichting van twee theaters, het Damtheater en Theater aan de Kim, beide gelegen in Schoorl.

Van der Pouw heeft tientallen voorstellingen geproduceerd die zeer goed ontvangen werden. Ze gebruikte daarvoor haar zelfgemaakte, levensgrote poppen, die vaak door haar partner Rob Bloemkolk werden geschreven. Haar werk, dat zowel poëtisch, ontroerend als humoristisch is, heeft het (poppen)theater toegankelijk gemaakt voor vele jonge kinderen. Haar bijdragen aan het theater werden onder meer beloond met de Rabobank Publieksprijs en diverse internationale festivalprijzen voor beste poppenspel en beste voorstelling. Begin december speelde zij haar laatste show in Nederland, gevolgd door een korte afscheidstournee in China.

In een recensie van Het mysterie van Villa Fantoom, waarin Van der Pouw samen met danseres Noa Janssen optrad, prees Theaterkrant haar vermogen om de poppen op een natuurlijke wijze tot leven te wekken: ‘Haar lippen blijven bijna volledig stil en haar gezichtsuitdrukking neutraal, terwijl ze elk personage een unieke stem en karakter geeft. De poppen zijn lief, ontroerend, ietswat melancholisch en zeer menselijk.’

De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel-UNIMA Centrum Nederland (NVP-UNIMA), opgericht in 1955, zet zich continu in voor de promotie van het poppenspel in Nederland. Naast de erepenning, die sporadisch wordt uitgereikt, kent deze vereniging elke twee jaar een oeuvreprijs (Wim Meilinkprijs) en een aanmoedigingsprijs (Ruth van der Steenhovenprijs) toe.