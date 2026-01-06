Europa Sterker Dan Ooit: Ontdek Verhalen uit Dossier Re:Europe Die Het Bewijzen!

Is Europa een continent in crisis? Integendeel, onze economische structuur is perfect toegerust om op wereldniveau te concurreren. In ons dossier Re:Europe hebben we dit jaar de beste initiatieven verzameld, van eigen AI-megafabrieken tot Europese cloudoplossingen. Dit zijn de verhalen die de kansen voor Europa belichten.

# Heropening van mijnen in Europa: de strijd om zelfvoorziening in grondstoffen

Kobalt uit Congo, lithium uit Australië, verwerkt in China – de batterij van een elektrische Volkswagen toont de afhankelijkheid van Europa van externe grondstoffen, wat onze kwetsbaarheid vergroot. Met de Critical Raw Materials Act verplicht de EU haar lidstaten om acties te ondernemen om deze afhankelijkheid te verminderen door middel van nieuwe mijnen, meer recycling en slimmere inkoopstrategieën.

Maar hoe realistisch is deze strategie en wat is er voor nodig? MT/Sprout heeft deze vragen voorgelegd aan experts bij de start van de serie Re:Europe. De cruciale vraag volgens hen: hoeveel zijn we bereid te investeren?

Begint de winning van eigen grondstoffen in Europa opnieuw?

# Europa heeft geen eigen cloud nodig, aldus CEO van Nextcloud

Europa streeft naar meer strategische autonomie, zeker in de digitale wereld die wordt gedomineerd door Amerikaanse techgiganten. De risico’s hiervan werden duidelijk toen eerder dit jaar sancties tegen het Internationaal Strafhof leidden tot het blokkeren van de toegang van hoofdaanklager Karim Khan tot zijn Microsoft e-mailaccount.

De belangstelling voor alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten is sterk toegenomen. Het Duitse bedrijf Nextcloud biedt zo’n alternatief met een compleet pakket aan kantoorsoftware. CEO Frank Karlitschek benadrukt dat Europa geen nieuwe cloudinfrastructuur hoeft op te bouwen; die bestaat al. Door slechts een deel van de miljarden die nu aan Microsoft-licenties worden uitgegeven te verschuiven naar Europese open-sourceoplossingen, kan onze IT-sector een enorme stimulans krijgen, stelt hij.

‘Een eigen Europese cloud? Niet nodig’, zegt de CEO van het Duitse Nextcloud.

# Peter Wennink ziet volop kansen voor Nederland en Europa

Ook al is Peter Wennink niet langer CEO van ASML, hij zit niet stil. De afgelopen maanden werkte hij aan een Nederlandse versie van het bekende Draghi-rapport, dat richtlijnen biedt voor het toekomstige verdienmodel van Nederland.

In een interview met MT/Sprout deelde hij eerder al zijn visie om Nederland en Europa strategisch relevant te houden. Volgens Wennink moet Europa zich niet isoleren, maar juist zorgen dat we onmisbaar zijn in belangrijke transities op het gebied van defensie, digitalisering, gezondheidszorg en klimaat.

Peter Wennink: ‘Er zijn genoeg kansen voor Europa.’

# Han de Groot investeert 5 miljard in een AI Gigafactory in Rotterdam

Nederland en Europa moeten investeren in een eigen AI-infrastructuur, vinden zowel Peter Wennink als ondernemer Han de Groot. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn AI-gigafabrieken, die rekenkracht leveren voor AI-toepassingen. De Groot werkt aan zo’n fabriek in Rotterdam. ‘In een wereld waar AI breed wordt toegepast, kunnen we niet afhankelijk zijn van niet-Europese infrastructuren,’ stelt hij.

Met Eneco als eerste partner en de immense energiebehoefte als eerste uitdaging, zoekt hij financiering voor dit omvangrijke project. De kosten bedragen 5 miljard euro. Is dit nodig voor Nederland? Ja, volgens De Groot, verwijzend naar de late reactie op de energieafhankelijkheid tijdens de gascrisis met Rusland. ‘We moeten anticiperen voordat het te laat is.’

Han de Groot werkt aan een AI Gigafactory in Rotterdam van 5 miljard euro.

# Europa moet concurreren op klimaat, niet op prijs, volgens deze econoom

Europa heeft de duurzaamheidsregels versoepeld om de industrie te ondersteunen, in lijn met aanbevelingen van voormalig ECB-president Mario Draghi. Dit is echter onverstandig, waarschuwt econoom Paul Schenderling. In zijn nieuwe boek ‘Continent van de kwaliteit’ betoogt hij dat Europa’s ondergang niet wordt veroorzaakt door regeldruk, maar door hyperglobalisering. Chinese bedrijven overspoelen onze markt met producten die niet voldoen aan de Europese normen, terwijl onze eigen bedrijven dat wel moeten.

In plaats van de hoge ESG-normen te versoepelen, moet Europa het handelsbeleid radicaal hervormen. Schenderling stelt voor om een grensheffing in te voeren die de prijs van importproducten optrekt tot het Europese niveau, gecombineerd met strengere klimaatnormen. ‘Europa moet concurreren op het gebied van klimaat en circulariteit, anders neemt China de leiding,’ stelt hij.

‘Europa moet niet de klimaatregels versoepelen, maar ze koesteren.’

# Europa presteert beter dan Europeanen zelf denken

Veel mensen denken dat Europa technologisch achterloopt en dat de strijd met Amerika en China verloren is. Europa zou alleen nog toekomst hebben als toeristisch openluchtmuseum. Deze kritiek komt vooral van binnenuit.

Hoe ziet de rest van de wereld ons eigenlijk? Een stuk positiever, blijkt uit een rondvraag onder Europeanen die wereldwijd werken. Van Dubai tot Singapore, van Toronto tot Mexico-Stad: overal wordt Europa gezien als een serieuze speler. Betrouwbaar, van hoge kwaliteit en innovatief. ‘We lopen achter met implementeren en opschalen van technologieën’, zegt professor Mark Greeven vanuit China. ‘Maar aan talent en technologie ontbreekt het ons niet.’

‘Europa een openluchtmuseum? We lopen achter met opschalen, niet met technologie en talent.’

