EU’s Ultieme Handelswapen tegen Trump: Ontdek de Kracht van de Europese Handelsbazooka!

De Europese Unie overweegt haar krachtigste handelstool te gebruiken tegen de Verenigde Staten. Dit komt door de dreigementen van president Donald Trump om extra invoerbelastingen op te leggen aan acht landen betreffende kwesties rond Groenland. Maar wat houdt dit anti-dwanginstrument, ook bekend als de handelsbazooka, precies in en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Wat houdt het anti-dwanginstrument in?

De Europese Unie denkt eraan haar meest drastische handelsmiddel in te zetten in een escalerend conflict met de Verenigde Staten. Dit is het gevolg van president Trump’s dreiging om importbelastingen te gebruiken om druk uit te oefenen op landen die militair actief zijn in Groenland, beginnend met een heffing van 10 procent in februari, die mogelijk oploopt tot 25 procent in juni, mocht Trump dan nog geen controle over Groenland hebben.

In Brussel wordt steeds sterker het gevoel dat er sprake is van economische intimidatie, wat het anti-dwanginstrument — of de handelsbazooka — prominent op de agenda plaatst.

Dit instrument werd in 2023 ingevoerd om effectief te kunnen reageren op landen die handel gebruiken als politiek drukmiddel. Het is een krachtig juridisch en economisch middel dat tot nu toe nog niet is ingezet. Daarom is er nu een debat of de EU bereid is dit middel daadwerkelijk te gebruiken.

Wanneer wordt gesproken van economische intimidatie?

Volgens EU-wetgeving is er sprake van economische dwang als een ander land maatregelen neemt of dreigt met maatregelen om de EU of een van haar lidstaten tot een politieke beslissing te dwingen. Het anti-dwanginstrument is specifiek ontworpen met grote mogendheden zoals de VS en China in gedachten, die steeds vaker handel, grondstoffen en markttoegang gebruiken als geopolitiek wapen.

De recente bedreigingen van Trump om vanaf 1 februari invoertarieven van 10 tot 25 procent op te leggen, tenzij Kopenhagen instemt en Groenland overdraagt, worden in Brussel gezien als een duidelijk voorbeeld van dergelijke dwang.

Waarom wordt het een handelsbazooka genoemd?

Het anti-dwanginstrument stelt de EU in staat om ingrijpende tegenmaatregelen te nemen. In het uiterste geval kan Brussel de toegang tot de Europese interne markt beperken, wat invloed heeft op goederen, diensten, investeringen en deelname aan openbare aanbestedingen.

Vorig jaar werd een soortgelijk scenario overwogen toen de VS dreigden met nieuwe tarieven. De Europese Commissie maakte toen een lijst van ongeveer 93 miljard euro aan Amerikaanse producten die mogelijk getroffen konden worden, zoals bourbon, vliegtuigonderdelen, soja en gevogelte. Uiteindelijk koos Brussel voor een akkoord om stabiliteit te waarborgen, maar veel lidstaten vonden dit onevenwichtig. Het anti-dwanginstrument werd toen niet gebruikt: het was te radicaal, te riskant en politiek te gevoelig.

Hoe verloopt de besluitvorming?

De activering van het instrument is geen automatisch proces. Zodra economische dwang formeel wordt vastgesteld, heeft de Europese Commissie maximaal vier maanden om de situatie te onderzoeken. Daarna besluiten de lidstaten met gekwalificeerde meerderheid of het instrument geactiveerd wordt.

Bij een positief besluit volgt eerst een onderhandelingsfase met het betrokken land. Indien deze mislukt, kan de EU overgaan tot tegenmaatregelen. Deze kunnen variëren van extra importheffingen tot uitsluiting van buitenlandse bedrijven van EU-aanbestedingen en beperkingen op intellectuele-eigendomsrechten.

De maatregelen moeten proportioneel zijn en mogen niet verder gaan dan nodig om de schade die de EU zelf ondervindt te compenseren.

Politieke en geopolitieke risico’s

Doordat het instrument nog nooit gebruikt is, zijn de meningen in de EU-lidstaten verdeeld. Duitsland en Italië waarschuwen al langer voor een overhaaste inzet zonder solide juridische basis. Ook de bredere geopolitieke context, inclusief de afhankelijkheid van de EU van de VS voor veiligheid via de NAVO en samenwerking rond Oekraïne, speelt een rol. Een open handelsconflict met Washington kan deze relaties belasten, wat eerder al leidde tot voorzichtigheid.

Wat staat er nu op het spel?

Desondanks lijkt de kwestie rond Denemarken en Groenland voor veel Europese leiders een omslagpunt te zijn. Figuren zoals Emmanuel Macron hebben duidelijk gemaakt dat de EU zich niet laat dwingen en volledig achter Denemarken staat.

Als de EU besluit om het anti-dwanginstrument te activeren, is een nieuwe handelsoorlog met de Verenigde Staten waarschijnlijk. Een compromis lijkt deze keer onwaarschijnlijk: Kopenhagen heeft herhaaldelijk benadrukt dat de soevereiniteit van Groenland niet ter discussie staat.

Als de Amerikaanse tarieven werkelijk worden ingevoerd, kan dit het moment zijn waarop Brussel besluit om de handelsbazooka niet alleen als afschrikmiddel te gebruiken, maar ook daadwerkelijk in te zetten.