Uniforme Regels voor Startups in 27 EU-Landen: Gaat het Nu Echt Gebeuren?

Met 27 lidstaten behoort Europa niet tot de eenvoudigste regio’s om een startup te initiëren, te financieren en uit te bouwen. EU Inc. is ontworpen om hierin verbetering te brengen, wat meer internationale investeerders zal aantrekken en vroegtijdiger inzicht in succesvolle ondernemingen mogelijk maakt.

EU Inc. is de benaming voor een nieuwe Europese bedrijfsvorm specifiek voor startups. Deze vorm maakt het mogelijk om binnen 48 uur digitaal een onderneming te registreren met slechts 1 euro aan startkapitaal en zonder de tussenkomst van een notaris.

Deze nieuwe rechtsvorm zou uniforme regelgeving kennen in alle 27 EU-lidstaten. Door deze centrale registratie maakt het niet uit waar binnen de EU de startup gevestigd is. EU Inc. valt onder het ’28ste regime’, een onderdeel van de recente strategie voor startups en scale-ups die vorig jaar mei gelanceerd werd.

Brussel heeft 26 specifieke acties geformuleerd om het ondernemerschap binnen Europa te stimuleren, gericht op elke fase van een bedrijf, van oprichting tot groei en succes. Het aantrekken van talent, het regelen van financiering en het goedkeuren van nieuwe technologieën moeten allemaal sneller en makkelijker worden.

Nationale barrières

In andere landen is er momenteel een wirwar van notariële eisen, uiteenlopende belastingwetten en arbeidsregelgeving die niet op elkaar afgestemd zijn.

‘Oprichters raken verstrikt in nationale beperkingen’, aldus de beweging EU Inc., die meer dan 22.000 oprichters en investeerders verenigt. ‘Dit beperkt mogelijkheden, vertraagt financieringen en remt innovatie af.’

De regelgeving in andere Europese landen is vaak ondoorzichtig, niet uitvoerbaar, inconsistent en blijft maar toenemen. Dit vormt een frustrerende wildgroei, zo berekende het IMF de kosten van Europese interne handelsbarrières op ongeveer 44 procent voor goederen en 110 procent voor diensten.

Belemmeringen wegnemen

Europa zou de gemakkelijkste plek moeten worden om een startup te beginnen, te financieren en te laten groeien. ‘We leven in een tijd waarin kapitaal en data in een seconde door Europa kunnen stromen. Bedrijven moeten even vrij kunnen bewegen’, zo uitte commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar steun voor EU Inc. tijdens het World Economic Forum in Davos.

Kan de vlag al uit? Nog niet, aldus Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. ‘Maar we hijsen hem wel steeds hoger.’ Hij is vooral te spreken over de uniforme regels voor kapitaal en governance, de eerste pijler van EU Inc.

‘Negentig procent van de venture capital investeringen vindt plaats in eigen land’, legt hij uit. Voor internationale investeerders verwijdert EU Inc. veel ‘frictie’. Het wordt veel eenvoudiger om te investeren zonder diepgaand onderzoek naar 27 verschillende lokale regelgevingen.

Toename van investeringen

Als de financieringsregels overal duidelijk zijn, zal er meer kapitaal in Europa geïnvesteerd worden. Dit werkt als een breekijzer voor de interne markt, geeft Burm aan, maar maakt deze markt ook in één klap duidelijker en aantrekkelijker voor Amerikanen en Aziaten.

In elk land zijn gelijkaardige startups, maar veel daarvan halen het niet. De echte winnaars worden pas zichtbaar als ze groter worden en overnames doen.

‘Je zult zien dat er sneller in deze groep startups geïnvesteerd gaat worden en dat je eerder zicht krijgt op de winnaars. Zo wordt er geen kapitaal verspild aan bedrijven die eigenlijk geen kans maken.’

Uniforme regels voor werknemersparticipatie

Dit maakt meer talent beschikbaar dat zich bij de winnende bedrijven kan voegen. Dit is de tweede pijler van EU Inc.: uniforme regels voor werknemersparticipatie.

Voor startups die nog geen hoge salarissen of bonussen kunnen bieden, zijn aandelenopties een oplossing. Hiermee kunnen ze talent uit elk EU-land aantrekken en behouden.

EU Inc. is geen belasting- of arbeidsregeling. Bedrijven moeten nog steeds belasting betalen in het land waar ze gevestigd zijn, en het aannemen en ontslaan van werknemers blijft onderworpen aan lokale wetten.

Stok achter de deur

Belangrijk om te weten: EU Inc. vervangt geen bestaande structuren. Startups zijn niet verplicht om een EU Inc. te starten; ze kunnen ook kiezen voor een traditionele vennootschapsvorm.

Nederland moet echter waakzaam blijven, volgens de voorzitter, omdat de EU Inc. concurrerend zal zijn met belastingregels voor investeringen. Dit betekent dat de overheid ‘alles wat belangrijk is voor startups’ op orde moet hebben.

Een goede digitale infrastructuur, aantrekkelijke werknemersparticipatie en meer belastingaftrek voor angel investeerders zijn enkele voorbeelden. EU Inc. kan dus dienen als een nuttige stok achter de deur voor het nieuwe kabinet.

Mogelijk al in 2027

Hoe gaat het verder? De Europese Commissie zal in maart van dit jaar voorstellen doen voor een verordening. Een afgezwakte vorm, zoals een richtlijn die elk land anders kan interpreteren, is niet de bedoeling. ‘Want met een richtlijn kan elk land weer zijn eigen draai eraan geven. Elke kleine afwijking zorgt ervoor dat EU Inc. niet effectief zal zijn.’

Halverwege dit jaar beginnen de onderhandelingen met de lidstaten. In het eerste kwartaal van 2027 zouden de eerste EU Inc.’s al opgericht kunnen worden, verwacht Brussel. Dat is uiterst ambitieus, erkent ook Burm. ‘Maar we bevinden ons wereldwijd in een zeer ongewone situatie en onder druk wordt alles vloeibaar.’